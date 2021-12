Así sería el nuevo contrato de Alexis Vega en Chivas

En Guadalajara buscarán quedarse con Alexis Vega y evitar su salida (Video cortesía ESPN)

Chivas ha vuelto a dar de qué hablar aún se mantiene a la espera de lo que pueda llegar a hacer con su plantilla, algunos jugadores podrían llegar a reforzar o salir como posible canje. El día domingo fue anunciado Roberto Alvarado como nuevo refuerzo de los rojiblancos, sin embargo, Ricardo Peláez continúa con la gestión para que Alexis Vega continúe en el Rebaño Sagrado.

El atacante mexicano únicamente tiene seis meses de contrato, por lo que el deseo del equipo tapatío es que pueda extender su contrato para poder recibir una mayor cantidad de dinero si es que el futbolista sale al viejo continente o algún otro equipo del balompié mexicano.

Sin embargo, de acuerdo con ESPN, el jugador de Chivas no quiere renovar con el conjunto tapatío bajo las condiciones que la directiva del Chiverío le ha propuesto, pues una de las ilusiones del “10″ es el poder emigrar al futbol europeo. El mismo corresponsal del canal deportivo señaló que en el verano anterior, durante los Juegos Olímpicos de Tokio, el canterano de Toluca estuvo bajo la mira de algunos equipos de Portugal, pero no llegaron a una oferta.

Chivas espera extender el contrato de Alexis Vega (Foto: Francisco Guasco/EFE)

“Ha forzado un poco la situación y Chivas, al no tener certeza de retener a Alexis, y que va a perder una cantidad importante de dinero, comienza a escuchar ofertas. Rayados en esta situación se acerca y pone dinero sobre la mesa, pero a Chivas no le interesa el dinero ahora mismo. Ellos quieren tener a Alexis Vega extendido o bien, que le manden a un jugador y aparte dinero, pero Rayados no ha caminado bajo ese tipo de negociación, como sí sucedió con Antuna y Alvarado con Cruz Azul.”

“Todavía hay mucha incertidumbre, Vega se quiere ir a Europa, no quiere renovar y Chivas quiere sacar algo y que no se vaya libre”, señaló el corresponsal en Chivas de ESPN.

ESPN Digital también pudo saber que, hasta el momento, no existe ninguna negociación entre la escuadra de Rayados y Chivas para que Vega pudiera cambiar de aires.

Una fuente más mencionó al portal de la cadena deportiva que el jugador tampoco ha retomado las negociaciones con la cúpula para poder renovar su contrato, mismo que finaliza en el siguiente año. La relación entre la directiva encabezada por Ricardo Peláez y Alexis Vega es buena, se mantienen en constantes pláticas, pero aún no han llegado a ningún acuerdo para extender el vínculo entre ambas partes.

Peláez ya presentó al primer refuerzo del conjunto rojiblanco (Foto: Twitter/@Chivas)

En caso de que Guadalajara no cierre la renovación de su jugador, este podría cerrar un acuerdo con cualquier club a partir de julio del próximo año y lo cuál es permitido por el reglamento de la FIFA.

Uno de los objetivos del jugador de 24 años de edad es mantenerse activo para seguir siendo considerado por Gerardo Martino para el combinado nacional que sigue en la búsqueda del boleto que los lleve a la Copa Mundial de Qatar 2022.

En los últimos días del mes de enero del 2022, México tendrá que encarar una nueva serie de jornadas del Octagonal final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. En dichas fechas, el combinado comandado por el Tata Martino tendrá que medirse contra sus similares de Jamaica, Costa Rica y Panamá. Y se espera que en dichas fechas Vega pueda participar con el combinado mexicano.

