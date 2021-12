JC Chávez Jr arremetió contra Canelo Álvarez por su nuevo rival: “Le faltan pantalones”

Julio César Chávez arremetió contra Canelo Álvarez (Fotos: Instagram/@canelo/@jcchavezjr)

Saúl Canelo Álvarez se fijó el claro objetivo de obtener la quinta corona mundial en una división distinta. Para lograrlo, retará al monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso crucero. Aunque el reto es ambicioso, por la notable diferencia con su división habitual, la decisión ha sido criticada por numerosos personajes. Entre todos resaltó un viejo conocido del tapatío, pues Julio César Chávez Jr. consideró que “le faltan pantalones” para enfrentar a mejores rivales.

“(Canelo quiere) que, por lo menos en el momento, la gente piense que es el mejor mexicano de todos los tiempos. Posiblemente lo pudiera ser en cualidades, pero no lo es en pantalones porque no tiene las agallas para enfrentarse a quien sea, como venga, con Golovkin tres veces, conmigo dos veces, con quien la gente quiera. Es un círculo que ellos tienen, pero hay detalles que quedan y no lo convierten en el ídolo que debe ser”, reveló en entrevista con TV Boxeo.

Entre risas, el hijo del Gran Campeón Mexicano aseguró que, al conquistar su quinto cinturón mundial, será igual de bueno que Jorge Travieso Arce, quien obtuvo el mismo logro. Posteriormente, el boxeador tomó mayor seriedad en la respuesta y recalcó que al ser uno de los mejores, Canelo “no tiene la necesidad de hacer eso” y debería enfrentar retos de mayor exigencia.

Julio César Chávez aseguró que Canelo debe pelear contra los rivales que pide la afición (Foto: AP)

“¿Por qué está peleando por ganar los títulos de una sola división para ser absoluto? porque hizo historia en el boxeo y luego viene a pelear con un malo de otra división al que tiene oportunidad de ganarle. (Ahí está demostrando) que lo que habla con lo que piensa no es coherente. Si quiere ser el mejor de la historia debe ir paso a paso, ganando los títulos en cada división y ganándole a los mejores”.

Aunque aún no está definido el próximo rival, el Junior habló sobre el hombre que mencionó Eddy Reynoso en la 59 Convención Anual del CMB, es decir, Ilunga Makabu, actual campeón por dicho organismo. Consideró que, a pesar de dominar su división, “no es de la clase del mejor del mundo. Es un campeón nada más, aunque sea de peso completo (...) Es muy difícil que este muchacho (triunfe), nada más con verle la cara, lo vimos, no le va a ganar. Seamos realistas”.

De acuerdo con el ranking realizado por ESPN, con un récord de 26 victorias y una sola derrota, Makabu es el cuarto mejor exponente de la categoría. A lo largo de su trayectoria profesional, el originario de la República Democrática del Congo ha vencido a 25 de sus rivales por la vía del nocaut, por lo que cuenta con una gran efectividad para resolver sus pleitos antes de tiempo.

El plan para el tapatío es retar al ganador de la pelea entre Thabiso Mchunu e Ilunga Makabu (Foto: Instagram/@ilungamakabu.official/@canelo/Twitter/@Power987Sport)

Sus cualidades físicas, naturalmente, son propias a las de un boxeador que se mueve entre las 175 y las 200 libras, es decir, entre los 79.4 y los 90.7 kilogramos de peso corporal. Tiene una estatura de 1.83 metros los cuales le permiten tener un alcance de 188 centímetros. Con ello, supera los 1.75 metros con 76.2 kilogramos que registró el pugilista tapatío en su más reciente encuentro contra Caleb Plant.

En tanto, el otro posible rival es Thabiso Mchunu. En su caso, con un récord de 23 victorias y cinco derrotas, se encuentra dos peldaños debajo de Makabu. En ese sentido, buscará una victoria que lo catapulte entre los monarcas de las 200 libras, así como impulsar su carrera en caso de que logre ser el peleador designado de Canelo Álvarez.

“Todos los mexicanos debemos estar orgullosos de que Canelo es el mejor del mundo y de todo lo que ha hecho, pero realmente deja ese mal sabor de boca de que nomás él pega. Siempre es el más fuerte y nunca lo hemos visto en igualdad de circunstancias con otros rivales (...) Mayweather y Pacquiao venden mucho más peleando con quien sea, mientras Canelo no vende más porque no se atreve o, al menos, no con quienes son de su tipo”, sentenció.

