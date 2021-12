Las reacciones que dejó la posible llegada de Katty Martínez al América Femenil

Katty también es seleccionada nacional (Foto: Dennis Schneidler/Reuters)

El que Sebastián Córdova arribara a Tigres ha dejado múltiples secuelas; ahora también dejó molestia en la hinchada de su nuevo club. Aunque no se han dado detalles de cómo se dio el trato entre los Felinos y América, ha cobrado fuerza la posibilidad que una de las referentes, Katty Martínez, de la filial femenil, cambie al equipo norteño por el capitalino.

Ante tal posibilidad, la afición de las subcampeonas de la Liga MX femenil externó su molestia por la salida de Katykiller. Incluso, en redes sociales comenzó a circular una imagen en la que se convoca a la gente a asistir al Estadio Universitario de Nuevo León el día miércoles 22 de diciembre, y aunque no se sabe si se llevó a cabo la protesta, aquello representó una firme postura por parte de los hinchas tigres.

También en Twitter se viralizaron los hashtags #KattyNoSeVa o #LasLeyendasNoSeTocan haciendo alusión a que la jugadora seleccionada nacional es uno de los máximos referentes de Tigres Femenil. Pues es la jugadora con más goles en su historia (95).

Así se expresó la gente de Tigres sobre la posible salida de su jugadora estrella (Foto: Twitter)

Este movimiento en el que Katty estuvo involucrada para que Córdova llegara a Tigres es un hecho histórico en el balompié nacional; no se tiene algún otro registro de un truque que involucre a elementos de liga varonil y femenil.

Según la información de Julio Ibáñez, de TUDN, el trato ya estaría cerrado y en las próximas horas o días se haría oficial el traspaso. Ante ello, los seguidores de Tigres cuestionaron la valía del movimiento y lanzaron críticas a quienes tomaron la decisión, incluso Miguel Herrera fue señalado, pues cabe señalar que Córdova fue una petición expresa del Piojo según se reportó hace algunos días.

Los memes no pudieron faltar (Foto: Captura Twitter)

“Si a Herrera su capricho por Sebastián Córdova no le jala, es una mentada de madre que hayan utilizado a Katty Martínez como moneda de cambio”, afirmó un usuario en Twitter.

“El fichaje de Katty Martínez por parte del ave femenil desató la furia de los EuroTigres, ficharon al Marrano junto con el huesero (nuestros desechos) [Giber Becerra] nos quitaron al peor 10 en la historia del club y nos venden a Katty, de este lado solo hay agradecimiento a esos pendej*zos.”, se lee en el tuit de otro hincha.

Herrera también fue foco de críticas (Foto: Captura Twitter)

Algunos ironizaron sobre la salida de Katty al América (Foto: Captura Twitter)

Hasta el momento, la jugadora de 23 años borró de sus biografías en redes sociales información que la vincule a Tigres; si bien las fotos y momentos que ha cosechado con las Amazonas prevalecen, todo parece indicar que comenzará una nueva aventura en la Ciudad de México.

A pesar de que hubo molestia por parte de la afición, otro sector avivó el rumor que apuntaba a que la salida de Martínez de la institución no fue “forzada”. Algunos explicaron que la jugadora no quiso renovar su contrato porque buscaba salir, ante ello se “molestaron” con la delantera por no querer seguir.

Sin embargo, también hubo quien solamente se despidió de Katykiller y al mismo tiempo agradeció las alegrías brindadas durante su estancia en el conjunto regio. Ella estuvo desde el torneo fundador de la liga femenil en 2017, cosechó los cuatro títulos en la historia del conjunto y acumuló un total de 95 anotaciones, cifra que la coloca como la segunda romperedes histórica de toda la competencia, solo por detrás de Desireé Monsiváis de las Rayadas de Monterrey.

También hubo despedidas positivas para la jugadora (Foto: Captura Twitter)

Katty Martínez fue señalada por no querer continuar en Tigres (Foto: Captura Twitter)

Por ahora, se rumora que Las Amazonas ya estarían buscándole remplazo. Quien más fuerza ha tomado como posible relevo es Alison González, delantera de 19 años que milita en Atlas y que también es objeto de deseo del América Femenil, puesto que quieren repetir el campeonato logrado en 2018.

SEGUIR LEYENDO: