Quién sería el sacrificado del América para fichar a Jonathan Dos Santos

El ex jugador del Villarreal desarrolló sus primeros años de carrera dentro de las fuerzas básicas de Barcelona. (Foto: Kevin Jairaj/REUTERS)

Los rumores y reportes de la posible llegada de Jonathan Dos Santos al América cada vez son más fuertes. El mediocampista de la Selección Mexicana sería uno de los principales objetivos de la directiva Águila durante este mercado de fichajes luego de la desvinculación del jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Jona ya ha manifestado en algunas ocasiones que en caso de darse su arribo a la Liga MX, sería para jugar con los colores azulcremas, por lo que todo parece encaminado a que exista un acuerdo por ambas partes para cerrar su anuncio oficial como refuerzo en las siguientes semanas.

El único inconveniente para la llegada del menor de los Dos Santos a Coapa es su presencia como jugador extranjero ante los ojos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Es importante recordar que a pesar de que el jugador de 31 años cuenta con la nacionalidad tricolor, no puede ser registrado como jugador local debido a que no se formó como jugador en la Liga MX y no hay registro suyo antes de cumplir 18 años de edad.

Los rumores y reportes de la posible llegada de Jonathan Dos Santos al América cada vez son más fuertes. (Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS)

El ex jugador del Villarreal desarrolló sus primeros años de carrera dentro de las fuerzas básicas de Barcelona. Dos Santos formó parte de la escuela de talentos conocida como La Masia e incluso llegó a debutar con el primer equipo blaugrana entre 2011 y 2013.

Esto provocaría que el estratega Santiago Solari decidiera prescindir de los servicios de uno de los futbolistas más queridos por la afición dentro de la institución en los últimos años. De acuerdo a algunos medios, el elegido sería Federico Viñas, quien ya no sería del agrado del técnico y podría tomar nuevos aires con algún club fuera de México.

El uruguayo no ha logrado retomar su nivel de competencia que lo catapultó como uno de los referentes de las Águilas en los torneos anteriores, sobre todo durante la etapa de Miguel Herrera al frente de la escuadra americanista. Esto sumado a la falta de oportunidades recibidas por el actual cuerpo técnico, culminarían en la salida del sudamericano.

La directiva del cuadro de Coapa sigue trabajando a marchas forzadas para conformar una plantilla que logre devolver al equipo a los primeros planos del balompié nacional. A pesar de que América se ubicó en la primera posición de la tabla general en el pasado Grita México Apertura 2021, todo culminó en una eliminación en cuartos de final contra Pumas.

El uruguayo no ha logrado retomar su nivel de competencia que lo catapultó como uno de los referentes de las Águilas (Foto: Hilda Ríos/EFE)

La falta de triunfos importantes y títulos palpables ha comenzado a pegar fuerte en la paciencia de los aficionados azulcremas, quien se han manifestado en contra de la directiva comandando por el presidente deportivo Santiago Baños.

Por el momento únicamente se ha confirmado la incorporación de Diego Valdés como nuevo refuerzo Águila. El volante llegó al Nido procedente de Santos Laguna para buscar adueñarse de la zona creativa del equipo. Del lado de las bajas, Sebastián Córdova fue traspasado con destino a Nuevo León para jugar con los Tigres.

Fuera de Jona, la otra prioridad de Baños es encontrar a un extremo que pueda ocupar la banda derecha del ataque de Solari, pues esa fue una de la peticiones principales del estratega argentino para el próximo torneo a disputarse a partir del 6 de enero de 2022.

Solo queda esperar para observar si efectivamente Jonathan Dos Santos puede ser anunciado como el segundo refuerzo americanista o si todo quedará como uno de los tantos rumores de este mercado de transferencias.

SEGUIR LEYENDO: