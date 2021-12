John Morrison regresará a la AAA y luchará contra el Hijo del Vikingo

John Morrison anunció su regreso a la AAA en una lucha por el megacampeonato ante el Hijo del Vikingo. (Foto: twitter/@luchalibreaaa)

La Lucha Libre AAA se encargó de sorprender a sus aficionados con el anuncio de un regreso muy esperado. A través de un vídeo en sus redes sociales, la Triple A presentó a John Hennigan, mejor conocido como John Morrison, como el primer retador al Megacampeonato del Hijo del Vikingo.

Después de que John Morrison fuera despedido de la WWE durante el 2021, el luchador se mantuvo inactivo por unos meses, debido a una cláusula que establece la compañía, en la que sus ex trabajadores no pueden prestar sus servicios a otras empresas por 90 días. A pesar de sus 42 años, su retiro del cuadrilátero parece lejano. De hecho, sus fanáticos estaban ansiosos por ver a qué compañía se iría, Impact Wrestling, All Elite Wrestling (AEW), si volvería a las independientes o regresaría a la AAA.

La respuesta ha llegado y John Hannigan regresará a la escena estelar de la compañía mexicana. Para comenzar a desarrollar su rivalidad con el actual campeón, el Hijo del Vikingo, este se burló del joven monarca durante el vídeo de su presentación. “¿Vikingo campeón? ¡Qué está pasando por allá! Tengo que aceptar que he escuchado a muchas personas decir que eres un prodigio, y no creo que se equivoquen, ¿sabes cómo lo sé? porque yo también lo era, pero ahora soy una leyenda”.

John Morrison fue despedido de la WWE durante el 2021. (Foto: twitter/@TheRealMorrison)

La lucha entre John Hannigan y el Hijo del Vikingo promete ser una de las mejores en los últimos años de la AAA. El dueño del megacampeonato tiene 24 años y ya es considerado como uno de los mejores exponentes de la lucha libre. Su contrincante, Morrison, destaca por su capacidad aérea y atlética, por lo que el espectáculo está asegurado. El combate tendrá lugar el 19 de febrero del 2022, en el evento Rey de Reyes, en Veracruz.

De igual manera, Hanningan continuó calentando la lucha durante su vídeo de presentación: “Cuando tenía tu edad, yo luchaba con The Undertaker. Cuando tenía tu edad, derroté a Rey Mysterio y Eddie Guerrero por los campeonatos mundiales en parejas. Yo fui un prodigio y ahora soy una leyenda”, recalcó.

Por si fuera poco, Morrison también demeritó la manera en la que el Hijo del Vikingo ganó el megacampeonato de la Triple A. Esto ocurrió en Triplemanía Regia, en una lucha de cinco participantes. “Tú no venciste a Kenny Omega (el verdadero campeón que no pudo competir por lesión). Derrotaste a un montón de niños. El Bandidito, Kalist... lo siento, Samuray del Sol, el chaparrito”.

John Morrison ha sido campeón de la Triple A en una ocasión. (Foto: twitter / @TheRealMorrison)

“El 19 de febrero, Vikingo, te mostraré la diferencia entre prodigio y leyenda. Verás... este es mi mundo, y tú solo estás viviendo en él”, concluyó Morrison.

Así comenzará la segunda etapa de John Hennigan en la Lucha Libre AAA. La primera vez que este llegó a la compañía mexicana, logró levantar el oro en múltiples ocasiones de 2015 a 2018. Basta decir que él ya fue el portador del Megacampeonato de la empresa, presea que ostentó en una ocasión. De igual manera, conquistó el Campeonato Latinoamericano, el Campeonato Mundial de Peso Crucero, y ganó el Campeonato Mundial de Lucha Libre en 2016.

El último paso que tuvo John Morrison por la WWE fue de 2019 a 2021. Hubo rumores de que, tras su regreso, había grandes planes para el luchador dentro de la empresa, sin embargo, esto nunca se concretó y se mantuvo la mayor parte de su estadía como el compañero de The Miz. Durante este periodo, conquistaron el Campeonato de parejas de Smackdown tras vencer a The New Day.

Ahora John comenzará a escribir un nuevo capítulo en su carrera, buscando recuperar un campeonato que ya conquistó hace unos años, enfrentando a una de las grandes promesas de la lucha libre en México.

