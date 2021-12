La acción del Canelo Álvarez en una taquería que causó revuelo en redes sociales

El boxeador azteca fue captado en un puesto callejero de tacos disfrutando de una de las más características deliciosas culinarias con las que cuenta el país. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

La vida personal de Saúl Álvarez fuera de los cuadriláteros siempre se ha mantenido en el ojo del huracán de la prensa deportiva y de espectáculos. Al ser una de las figuras públicas más importantes de México, las imágenes del Canelo viralizadas en redes sociales han sido una constante. Ya sea divirtiéndose de vacaciones, comiendo en restaurantes lujosos o gozando con su familia, sus diversas actividades causan gran interés dentro del seno de la afición mexicana.

En esta ocasión, el boxeador azteca fue captado en un puesto callejero de tacos disfrutando de una de las más características delicias culinarias con las que cuenta el país. Además, según los reportes de las personas que se encontraban en el lugar, el Canelo se dio a la tarea de pagar la cuenta de todos los asistentes que cenaban en esos momentos en el establecimiento.

El tapatío gozó de una de las comidas mas características de México (Foto: Captura Twitter/@yisusarenas)

De nueva cuenta Saúl demostró uno de sus rasgos más reconocibles desde que dio el salto a la fama: su humildad y solidaridad. En seguidas ocasiones el pugilista ha dado seguimiento a distintas causas sociales y asociaciones que se dedican a combatir enfermedades o conflictos en zonas de bajos recursos. Por otro lado, su presencia en redes también ha servido para ayudar a distintos usuarios que necesitan apoyos económicos u hospitalarios.

Su presencia en esta taquería causó revuelo entre sus seguidores, pues Álvarez es uno de los deportistas con mayor fortuna en el mundo, por lo que generalmente se le puede observar en lugares costosos o restaurantes muy exclusivos. Sin embargo, parece que el boxeador no ha olvidado sus raíces y de vez en vez prefiere disfrutar de una comida más sencilla y sin muchos reflectores.

Los usuarios que cenaban en la taquería aprovecharon para posar junto al campeón mexicano (Foto: Twitter/@yisusarenas)

“Gracias @Canelo por ser el gran #campeon de tanto niño en México, gran persona!!.. y por los tacos de anoche”, fue el mensaje escrito por el usuario de Twitter Yisus Arenas, quien fue uno de los afortunados a los que Saúl apoyó con el pago de su cena. Además, el seguidor aprovechó la oportunidad para enmarcar el momento con una fotografía junto al gran campeón mexicano.

A pesar de que en el ámbito deportivo el Canelo se ha mantenido como uno de los referentes del boxeo mexicano y que seguido ha demostrado su grandes cualidades como persona, el tapatío no ha logrado quedarse alejado de las críticas por parte de los medios de comunicación. Sus virtudes no han sido suficientes para llenar el ojo de los expertos más estrictos.

En seguidas ocasiones el pugilista ha dado seguimiento a distintas causas sociales y asociaciones que se dedican a combatir enfermedades (Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero)

Álvarez actualmente es campeón mundial en diferentes categorías y ha logrado sobresalir midiéndose contra algunos de los mejores pugilistas del momento. Sin embargo, diversas personalidades del medio deportivo en México han demeritado sus logros argumentando que sus rivales no han sido un parámetro suficiente para medir su potencial boxístico, por lo que para muchos no se puede considerar aún como el mejor libra por libra del mundo.

Al respecto, el propio Canelo se ha expresado tranquilo y dice no preocuparse por los comentarios negativos. “La verdad no me interesa. Igual sé que los haters siempre serán haters” señaló el púgil jalisciense en entrevista para con Dan Rafael de World Boxing News.

“Esto siempre pasa, le gané al mejor de la división que era Callum Smith, después le gané a Saunders y luego a Plant. Le gané a todos los campeones de la división que además estaban invictos. Ahora unos dicen que tengo miedo, pero yo no le temo a nadie y no evado a ningún peleador”, enfatizó Álvarez.

