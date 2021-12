Tres días después de la dramática derrota en F1, Lewis Hamilton fue nombrado Caballero de la Corona en Reino Unido

Lewis Hamilton fue nombrado Caballero de la Corona en el Reino Unido (AFP)

A pesar de perder la posibilidad de ser el piloto con más títulos en la historia de la Fórmula 1 en la dramática última vuelta del GP de Abu Dhabi frente a Max Verstappen, nadie puede dudar del talento del Lewis Hamilton a la hora de sentarse frente al volante.

Tres días después de la espectacular carrera que protagonizó en el circuito de Yas Marina, y con el amargo sabor de la derrota todavía en su boca, el piloto de Mercedes fue condecorado con un majestuoso reconocimiento.

Éste miércoles, el oriundo de Stevenage (Inglaterra) fue nombrado Caballero (Sir) de la Corona por el príncipe Carlos en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor. El título que le fue asignado corresponde a los logros que conquistó a través de su carrera deportiva.

Lewis Hamilton acudió al nombramiento junto a su madre Carmen (AFP)

El corredor de 36 años, subcampeón del último Mundial de la Fórmula 1, acudió a la histórica fortaleza acompañado de su madre Carmen Larbalestier que, al igual que su padre Athony, siempre estuvieron apoyándolo a lo largo de su camino por el mundo del automovilismo.

Cabe destacar que Hamilton es el cuarto piloto de la Fórmula 1 en ser nombrado Caballero. El primero en obtener este reconocimiento fue Jack Brabham en 1979, el segundo fue Stirling Moss en el 2000 y finalmente Jackie Stewart en 2001, el único de los tres que sigue con vida.

Este nombramiento llegó dos días después de uno de los peores momentos en la vida deportiva del siete veces campeón del mundo. El domingo, el británico estuvo a punto de convertirse en el piloto con más títulos de la historia de la Máxima, después de haber cosechado siete hasta hoy (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Sin embargo, después de siete años de una hegemonía clara de Mercedes sobre el resto, fue el neerlandés Max Verstappen de Red Bull el que pudo competir de igual a igual con él, al punto de arrebatarle el primer lugar y el triunfo a falta de una vuelta para el final de la carrera.

Nicolas Hamilton compartió una foto en su cuenta de Instagram (Instagram)

Hasta el momento Lewis Hamilton no se pronunció oficialmente sobre sus sensaciones mas allá de salir a felicitar a su rival y al equipo. El que sí lo hizo, sin embargo, fue su hermano Nicolas a través de Instagram: “Traté de hablar con él, pero creo que lo voy a dejar un rato. Todos sabemos lo que pasa cuando las cosas se ponen difíciles.

“Mi mamá y mi papá están con él y me dijeron que está bien. Creo que está en un lugar en el que no quiere hablar con nadie, ni siquiera conmigo. Cuando has tenido un mal día, lo último que quieres es hablar sobre lo que pasó”, sentenció el piloto de 32 años que se desempeña en el Campeonato Británico de Turismos con un automóvil modificado debido a la parálisis cerebral que padece.





