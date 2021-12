La Natividad le arrebató a La Dolfina su hegemonía y se consagró campeón del Abierto de Palermo

El conjunto liderado por los hermanos Castagnola se quedó con la gloria

La Natividad (36 goles de handicap), reciente ganador del Abierto de Hurlingham este año, se convirtió en campeón por primera vez del Argentino Abierto de Polo en Palermo. La consagración se dio de la mano de los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola, complementados por Pablo “Polito” Pieres y el sudafricano Ignatius Du Plessis. El triunfo ante La Dolfina fue por 15-13 en la tarde de este sábado.

La Dolfina, liderada por Adolfo Cambiaso, buscaba su 15to. título en la final de la 128° edición de la tradicional competencia. El encuentro más convocante del deporte hípico nacional se disputó en el Campo Argentino de Polo en Palermo desde las 16:30.

El equipo de Cambiaso (38 de handicap) intentaba extender una hegemonía que inició en 2013 con ocho coronas consecutivas con el mismo cuarteto. Para este año, el equipo de Cañuelas había renovado su plantel: Francisco Elizalde y Alejandro Muzzio reemplazaron a Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. Es importante recordar que Cambiaso, de 46 años, levantó 17 veces el trofeo en Palermo: las tres primeras con la Ellerstina y las restantes con La Dolfina.

“No lo puedo creer, no caigo todavía. Ganamos el Abierto en el mejor lugar, contra el mejor, es un lujo, algo soñado. La clave fue la garra que le pusimos, la actitud, estuvimos ganando durante todo el partido, es lo más difícil del mundo lo que hicimos. Gracias a todos mis compañeros. Yo no puedo creer lo que hicimos”, comentó Pieres tras la victoria.

Polito Pieres, una de las figuras del encuentro

Visiblemente emocionado, “Polito” aseguró estar contento con el triunfo, dijo que “estaba aburrido de perder”, que “ya no aguantaba más” no salir campeón y destacó el trabajo de los debutantes, quienes “no necesitaron” ningún consejo para disputar este partido porque “tienen huevos y cabeza fría”.

“Es un sueño cumplido, creo que no se compara con nada ganarle la final del Abierto a La Dolfina. No tengo palabras. Jugamos concentrados, los caballos también, cuidamos la pelota, estábamos muy bien, con mucha confianza y creo que esa fue la clave”, opinó, en tanto, Barto Castagnola.

Por su parte, ante las cámaras de ESPN Cambiaso felicitó a los integrantes del equipo rival, reconoció que “jugaron muy bien” y destacó principalmente el rol de Barto, al que consideró “el mejor de La Natividad”.

Adolfo Cambiaso (PH: Wendy Falourd)

“Le agradezco siempre al público. A mis sobrinos los vi bien, pero andaban demasiado ligero, no sabíamos para dónde ir en un momento. Nos pusimos una o dos veces cerca, perdimos un par de chances, pero, bueno, de no entrar por cuatro al último nos dimos la posibilidad dos veces, después no lo supimos aprovechar”, comentó Cambiaso minutos antes de la entrega de premios.

“Dentro de lo que fue La Dolfina, nos rearmamos en posiciones muchas veces, no estuvo Diego y llamamos a Ale, no es por conformista, pero dimos pelea, llegamos a una nueva final y quiero felicitar a mis sobrinos, que la rompieron toda”, agregó.

Además, hizo un balance de su carrera: “Jugué 25 finales en 29 abiertos, una cosa increíble, nunca pensé que iba a volver a estar en la final este año pero se me dio, creo que fue un lindo partido y estoy contento”.

Datos del partido

La Dolfina P. T.: Adolfo Cambiaso (h) 10, Francisco Elizalde 9, David Stirling (h) 10 y Alejandro Muzzio 8. Total: 37.

La Natividad: Camilo Castagnola 9, Pablo Pieres 9, Bartolomé Castagnola (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 36.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h)

Árbitro: Martín Pascual.

SEGUIR LEYENDO: