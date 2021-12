La vez cuando Ricardo Peláez mandó a sustituir a un árbitro para un partido del América

El ex director del América habría provocado la sustitución de un reconocido arbitro para un encuentro de las Águilas (Foto: Archivo)

La relación entre el Club América y el mundo del arbitraje mexicano siempre ha pasado por diversas polémicas y momentos álgidos. Hay quienes aseguran que los árbitros han favorecido deliberadamente a las Águilas históricamente y que muchos de los éxitos del conjunto azulcrema se deben principalmente a estas “ayudas”.

En contraparte, cierto sector de la afición ha argumentado que los de Coapa son fuertemente atacados por las decisiones arbitrales por el simple hecho de figurar como uno de los equipos más importantes a nivel mediático del país.

Sea como sea la situación, se ha revelado información relacionada a ciertas influencias de la directiva americanista con respecto a decisiones tomadas desde la comisión de arbitraje, lo que puede hacer suponer que efectivamente los beneficios de las Águilas llegan a afectar directamente en el trabajo de los árbitros mexicanos.

Roberto García Orozco fue uno de los mejores árbitros de la década pasada en la Liga Mx (Foto: Archivo)

En una cápsula del programa Barra Libre conducido por David Medrano, el ex árbitro de gafete FIFA, Roberto García Orozco, confesó que en los últimos años de su carrera fue vetado de poder dirigir encuentros de las Águilas, y que incluso, Ricardo Peláez influyó en que fuera destituido de una designación ya estipulada para un duelo de los azulcremas.

Todo fue producto de decisiones específicas por parte del silbante en liguillas que afectaron directamente a los del Nido. El primer caso sucedió en un partido de cuartos contra Pachucha en el año 2015 cuando Orozco marcó un penal en los momentos finales del duelo de vuelta en una mano clara de un defensor americanista. Ese factor terminó por sentenciar la eliminación azulcrema.

“De algo estoy seguro, yo tuve dos partidos bravos con América. Una en unos cuartos de final contra Pachuca que le marcó un penal en el último minuto a Pablo Aguilar, un penal claro donde extiende el brazo y lo amonestó y lo expulsó, ese fue uno”, expresó Roberto García.

Posteriormente en 2016, el árbitro central volvería a repetir la dosis a los azulcremas, esta vez en unas semifinales contra Monterrey. Los Rayados obtuvieron su pase a la gran final gracias a la marcación de una mano en contra del paraguayo Miguel Samudio en el área de las Águilas. “Después también la de Samudio en Monterrey en una semifinal, también en el último minuto yo estoy bien posicionado, viene el centro y veo que extiende el brazo.”, confesó.

Orozco habría sido vetado de los duelos del América por decisión de Ricardo Peláez (Foto: Facebook/Club América)

Luego de este partido, la carrera de García Orozco continuó sin novedades, hasta que fue elegido para arbitrar un encuentro entre los de Coapa y los Esmeraldas de León. Sin embargo, su labor nunca pudo terminar de llevarse a cabo debido a exigencias de los altos mandos americanistas.

“Paso el tiempo, deje de arbitrarle, normal. Y me designan a un partido de León y América. Y de repente, me hablan y me dicen: “no vas”. Pues por qué, “es que estamos viendo unas cuestiones del VAR y vamos a poner a otro arbitro”. Entonces yo después pedí una explicación y me dice “no pues es que hablaron por teléfono y dijeron que tu no”. Era Peláez”, confesó García Orozco.

Todo parece indicar que quien en aquel entonces figuraba como presidente deportivo de América, Ricardo Peláez, ordenó mediante una llamada telefónica que el silbante mundialista no fuera parte del cuerpo arbitral para el partido contra La Fiera. Sin muchas explicaciones la comisión le avisó a Orozco que ya no seguía activa su designación.

“Entonces levantan el teléfono, vas, te elimina y estás fuera”, finalizó.

