Rubens Sambueza confirmó su salida del Toluca

Rubens Sambueza ya tiene 37 años y podría estar cerca de abandonar el Toluca al final del Guard1anes 2021 (Foto: Instagram/@sambueza_1984)

En 2016, Rubens Sambueza llegó a Toluca con la ilusión de volver a brillar en un club de la Liga MX. Rápidamente, el jugador se convirtió en uno de los favoritos de la afición. A pesar de sus más de 37 años de edad, Sambu corría toda la cancha, recuperaba y sobre todo, creaba y anotaba. Hoy, 9 de diciembre de 2021, el volante argentino se despidió de los Diablos Rojos a través de su cuenta de Twitter.

Hace unos días se anunció a Ignacio Ambriz como nuevo timonel del equipo escarlata. Su llegada fue muy bien recibida por la hinchada diabla, sin embargo, hubo algo que no encantó a todos. Se especulaba que Ambriz le había comunicado a Sambueza que no contaba con él para el futuro próximo del club. Ante esto, se habló de la salida del jugador, por lo que hoy, con su despedida, parece un hecho inminente.

“Hoy me toca despedirme del club!! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por éste tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mi. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto. Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón”, escribió el jugador, acompañado de una foto de una ilustración de Sambueza entrando a lo que parece ser, el infierno.

La imagen de la despedida de Rubens Sambueza. (Foto: instagram/@Sambueza_1984)

Así culminan cuatro temporadas en las que Rubens Sambueza defendió los colores del infierno. En total, jugó 96 partidos con el cuadro de Toluca, convirtió 18 goles y repartió 28 asistencias. Desafortunadamente para él, no fue capaz de levantar ningún trofeo con el equipo, sin embargo, se destacó en el terreno de juego como capitán y jugador. De hecho, durante el actual torneo Grita México 2021, fue el segundo futbolista con más ocasiones de gol creadas con 18.

A pesar de que estar próximo a cumplir 38 años, el retiro de Rubens parece lejano. El torneo pasado disputó 14 partidos, todos como titular, y no dejo ver indicios de problemas físicos para correr la cancha. Al contrario, como ya se mencionó, fue de los jugadores más determinantes de la Liga MX. De hecho, desde que se especuló su salida, ya ha habido rumores de clubes interesados en hacerse con los servicios del argentino.

En primera instancia se descartó su posible regreso al América. Después se manejó un interés de Cruz Azul y Pumas, sin embargo, los clubes con mayor posibilidad de intentar conseguir los servicios de Sambueza son Necaxa, Xolos y Mazatlán.

Rubens Sambueza logró 18 goles y 28 asistencias en su paso por Toluca. (Foto: EFE/Luis Ramírez)

El primer equipo del fútbol mexicano al que llegó Rubens Sambueza fue Pumas, en un lejano 2007. En aquella ocasión, el jugador llegó procedente de River Plate, pero tuvo una actuación secundaria en el equipo universitario. Solo estuvo una temporada y emigró al fútbol de Brasil, con el Flamengo.

Poco después, en la temporada 2009, llegó a Estudiantes Tecos, en donde fue titular indiscutible. Su actuación con ese equipo le sirvió para llamar la atención del América, equipo que lo fichó en 2012 y con el que ha vivido sus mayores éxitos en el balompié nacional. Con las águilas, logró ser campeón en dos ocasiones de la Liga MX, igualmente, levantó dos veces la Concacaf Liga de Campeones.

Después se fue a los Tuzos del Pachuca por una temporada y finalmente llegó a Toluca. Así cierra ─hasta el momento─, la carrera de Rubens Sambueza en el fútbol mexicano, con un amplío recorrido que supera la década de acción. Por lo pronto, la afición choricera lo despidió con halagos, asegurando que será extrañado en la institución.





SEGUIR LEYENDO: