El Piojo Herrera reveló qué desató la furia de Gignac contra el neurólogo en la semifinal en León

André Pierre Gignac no se contentó con los cuestionamientos del médico (Foto: Twitter/ @El_Hincha12)

Tigres quedó eliminado del Grita México Apertura 2021 a manos de León con drama incluido. A lo largo de la serie, los ánimos entre estos dos equipos se calentaron al grado de que se presentó un conato de bronca entre las bancas de los clubes. Sin embargo, momentos antes, André Pierre Gignac se vio enfrascado en un enfrentamiento con el médico de conmociones de la liga, Armando Ruiz Treviño.

Después de la eliminación, el estratega, Miguel Herrera, salió a aclarar qué fue lo que había provocado la molestia del referente felino. El Piojo declaró cuáles son las responsabilidades de este médico y por qué Gignac se molestó.

“El doctor de la Liga le pregunta a los jugadores ‘¿Cómo te llamas?, cualquier cosa para ver si su cabeza está lúcida y su última pregunta fue: ‘¿Es tiro de esquina o no tiro de esquina?’ Y Purata le contestó ‘no sé, no sé si el árbitro marcó saque de meta o tiro de esquina’”.

“Entonces Gignac le dice ‘¿Cómo le preguntas eso?, él no sabe para dónde salió la pelota, fue un choque de cabezas ya te contestó todo’, y el doctor le respondía, ‘tiene que salir’, por eso Gignac se molesta porque además era tiro de esquina en contra nuestra”, expresó Herrera en entrevista para La RG de Monterrey.

Herrera fue cuestionado por su actuar en el juego de vuelta contra León (Foto: Miguel Sierra/EFE)

En la misma entrevista, Piojo Herrera dejó entrever su idea acerca de una posible influencia de la localía sobre un médico que obligatoriamente debe ser ajeno a cualquier club.

“Yo le pregunté al doctor de nosotros, Rubén González, porque él también estaba muy enojado con el doctor de la Liga. Me parece que el doctor (el de conmoción) está manejado por el equipo local, y en eso no puede caer. Me parece que es un chavo, no se ve que sea un doctor con experiencia, aunque no dudo de su capacidad”, aseveró el timonel mexicano.

“El doctor nuestro le dijo: ‘Oye, pregúntale algo más coherente, esa no puede contestarla’. Le contestó seis preguntas y porque no le contestó una, lo sacó de la cancha. Esa era la molestia”, sentenció el director técnico de los Tigres.

León se sobrepuso y mandó a Tigres a la eliminación (Foto: Twitter/@clubleonfc)

Los comportamientos del delantero francés hacia los árbitros o autoridades del futbol mexicano han sido cuestionados en diversas ocasiones. Con este nuevo incidente la excepción no llegó, ya que además de su enfrentamiento con el médico avalado por la Liga MX, APG encaró al arbitro central, César Arturo Ramos.

Sin embargo, hubo otros personajes que defendieron a Gignac, como lo fue el periodista de ESPN, David Faitelson. El polémico cronista afirmó que es uno de los elementos más profesionales que hay en todo el balompié nacional, además, aclaró que si en México hubiera más jugadores como el galo, la competencia nacional sería una de las mejores del mundo.

“Dejemos en paz a André Pierre Gignac… Si la mitad de los futbolistas en México tuviesen su profesionalismo y clase, la Liga MX sería una de las mejores del mundo”, detalló Faitelson.

Gignac es uno de los jugadores más impactantes de la Liga Mx (Foto: Andrés Herrera/EFE)

No obstante, así como el ariete felino se enfrascó en la cancha de León, la afición del Nou Camp se metió con él. Cuando Herrera decidió sustituirlo, en su camino al banquillo, los gritos e incluso líquidos acompañaron su andar por la banda.

Esas actitudes despertaron el rumor de un posible veto para el inmueble del Bajío. No obstante, solo se quedó en una serie de opiniones de redes sociales, ya que el recinto ya espera abrir sus puertas para recibir a Atlas en la final de ida del Grita México A2021.

