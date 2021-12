Cuánto ganaba Jesús Angulo antes de jugar en Chivas y en qué lo gastaba

Jesús Angulo habló acerca de sus salarios (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Jesús Angulo se ha convertido en uno de los futbolistas más carismáticos del Guadalajara y del fútbol mexicano. El Canelo es uno de los hombres más importantes dentro del sistema táctico de Marcelo Michel Leaño en Chivas. Además, Angulo es recordado por encargarse de documentar las aventuras del combinado tricolor durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Angulo, hace cinco meses atrás, apareció en el canal de Youtube Entre Compas, que es conducido por el youtuber Guatsi. Ahí, el Canelo habló acerca de lo que ha sido su salario e hizo una comparación a los años en los que comenzaba su carrera y a la actualidad con el conjunto del Rebaño Sagrado.

“Cuando yo estaba en Dorados empecé con 10 mil pesos mensuales y yo decía: ‘P**a madre, es un montón<b> </b>de dinero’. Y en ese entonces tenía 18 años. No sé cómo pero al terminar el mes ya no tenía dinero, se me iba en p**iza”

Angulo tuvo participación con el combinado tricolor (Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS)

Al dar dicha declaración, el mismo Guatsi se encargó de cuestionar en qué se gastaba sus salarios el hoy seleccionado nacional.

“En puras pen*****as; en comidas, en cenas, compraba una que otra cosita y el dinero se iba de volada. Se te hacía un chingo de dinero, pero a la hora de gastarlo se iba de volada. Conforme vas ganando más dinero quieres comprar más cosas y a veces eso también te chinga porque tienes que guardar el dinero.”

“Ahora gasto más dinero pero también pago muchas cosas que yo he comprado para mi patrimonio”, añadió el futbolista rojiblanco.

Angulo espera continuar con buen paso en Guadalajara (Foto: Mario Guzmán/EFE)

Momentos después el mismo Canelo aseguró que, cuando el se mantenía en Dorados, ganaba un 2% de lo que actualmente gana en el equipo tapatío. Además también señaló que el salario que percibe es aparte de todo lo demás que pueda llegar a percibir por trabajar con distintas marcas.

“Yo he trabajado con Nike. Ahorita terminé contrato con ellos y decidí no renovar con ellos. Entonces, estoy considerando otras opciones. Ahorita estoy usando Adidas, todavía no he firmado contrato pero estoy viendo las opciones. Me han llegado colaboraciones de cositas sencillas pero no me ha tocado trabajar con marcas grandes”, señaló el ex futbolista de Necaxa.

Hace apenas cinco días Guatsi subió a su canal un nuevo episodio, la segunda ocasión en la que el jugador de Guadalajara se presentaba en el canal y en él habló acerca de lo que fue ganar una medalla olímpica con el conjunto tricolor.

“Es otro pedo. Es lo más perro que he vivido en mi carrera, es lo más importante que he ganado también. Fue una experiencia muy ch****na, todo lo que conllevan unos Olímpicos. Estar con el equipo y conocer allá a deportistas de cualquier otro país, eso está chingon. Aparte, el tema de la Villa Olímpica es otro pedo.”

Jesús Angulo se mantiene como uno de los seleccionados recurrentes en el equipo dirigido por Gerardo Martino (Foto: Henry Romero/REUTERS)

En ese momento, Guatsi tuvo la fortuna de que Canelo lo dejara colgarse la medalla y hablaron acerca de lo que se siente mantener dicha presea.

“Sí lo sueñas desde niño. Estar ahí y ganar cosas. Yo primero soñaba con unos Juegos Olímpicos, después sueño con un Mundial y ya después lo que venga”.

Angulo se mantiene como jugador activo en el conjunto de las Chivas, en el que se espera que el futbolista se pueda mantener como seleccionado nacional. A pesar de su peso dentro del equipo tapatío, en esta temporada solamente pudo romper las redes en una ocasión.

