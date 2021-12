Cómo influyó José Ramón Fernández en la formación de Francisco Javier González

Francisco Javier González colaboró con José Ramón Fernández en Imevisión (Fotos: Instagram/@joseramonfernandeza/Instagram/@fjg_td )

Antes de la creación de TV Azteca, Imevisión fue la cuna que albergó a diferentes comentaristas deportivos, todos bajo la formación de José Ramón Fernández. Conforme pasó el tiempo, la actual televisora de Ajusco obtuvo espacios para potencializar a los reporteros y comentaristas que llegaron al proyecto deportivo.

Así ocurrió con Francisco Javier González, actual director editorial de TUDN. En entrevista con Javier Alarcón para su programa de YouTube Entre Camaradas, Francisco contó cómo el trabajo con Joserra influyó en su formación profesional, pues cuando se unió al equipo de Los Protagonistas, Javier González tenía apenas rebasaba los 20 años de edad.

Le contó a Javier Alarcón una actividad personal que hizo y compartió su admiración por Joserra pues fue quien le dio la oportunidad de debutar en la televisión y darle imagen a trabajo como cronista y reportero.

Los Protagonistas en 1986. Toño Moreno, Nacho Trelles, Jose Ramon Fernandez, Alfredo Ruiz y Francisco Javier Gonzalez (Foto: Instagram/@joseramonfernandeza)

“Hace poco hice el ejercicio de las 50 personas más importantes de mi vida y evidentemente él (José Ramón Fernández) está entre ellas”

Detalló que la forma de trabajar de Joserra es muy dinámica y exigente. Se convirtió en el líder del equipo que supo dirigir el rumbo de la sección a pesar de los distintos conflictos que vivió cuando la televisora aún era Imevisión.

“José Ramón fue siempre un gran líder, había que verlo a cuadro, sí. Lo vimos abatir en la oficina porque eran peleas épicas”, recordó.

José Ramón Fernández en una de sus oficinas en TV Azteca (Foto: Youtube/Historias Engarzadas)

Una de las cualidades de que reconoció Francisco Javier y que le aprendió a José Ramón fue su manera de dirigir un grupo y en propias palabras del comentarista de TUDN explicó que a Fernández se le aprendía “imitándolo”.

“Fue un líder al que tu le aprendías por imitación. José Ramón no te llevaba de la mano para hacer caligrafía, eso no lo hacía. Pero veías cómo se preparaba, estudiaba, se apasionaba, cómo era líder, cómo manejaba las juntas”

La época que vivió Francisco Javier González se dividió en dos, la primera en Imevisión ya que entró en el año 1985, y la segunda cuando se privatizo la televisora y se convirtió en TV Azteca. Por lo que vio cómo es que Joserra superó los conflictos de interés en la televisora del estado.

Francisco Javier González acudió a diferentes cobertura con José Ramón, como la Eurocopa del 96 (Foto: Twitter/ @emilio_alonso69)

“Muchas veces su enemigo estaba en casa, su enemigo estaba en ese director de Imevisión que estaba usando como una plataforma política para lo que siguiera. Cuando se privatiza hay un punto y aparte en todo eso, pero muchas veces José Ramón luchaba más adentro con áreas que no entendían lo que eran deportes”, explicó.

Pero otra de las enseñanzas que le dejó y que no fueron mucho de su agrado fue la ardua rivalidad y “odio” con Televisa. Javier González confesó que le costó problemas adecuarse a las exigencias y limitaciones de Joserra en cuanto a la enemistad con la otra televisora.

Para 2001 Francisco Javier abandonó la televisora para migrar a otros proyectos (Foto: Instagram/@fjg_td)

El director editorial de TUDN compartió que solía ser muy “amiguero” y sociable con el resto de colaboradores, por lo que los regaños de Joserra no le cayeron del todo bien.

“Tenía un odio a Televisa que muchos no compartíamos. Cuando saludaba, les daba la mano, un abrazo con todo mundo. José Ramón no soportaba que los saludáramos. Le dije:’ Te vas a tener que aguantar porque yo me llevo bien con todo mundo’, tuve esa bronca. Pero lo de José Ramón sí era auténtico”, añadió Javier González.

Para 2001 Francisco Javier abandonó la televisora para migrar a otros proyectos. Más tarde se incorporó a TUDN, empresa actual en la que labora.

