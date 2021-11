Por qué David Benavidez es el rival perfecto para Canelo Álvarez, según Julio César Chávez

David Benavidez tiene tiempo buscando una pelea con Álvarez. (Foto: @benavidez300 / IG - EFE.)

Saúl Álvarez tiene varios rivales en el horizonte y la lista parece todavía muy abierta. Nadie quiere dejarlo ir en este momento de su carrera. En caso de derrotar al congolés Ilunga Makabu y ceñirse la faja de peso crucero del CMB, el Canelo tendrá que lidiar con nuevos desafíos que pongan a prueba sus límites. Después de alcanzar el tetracampeonato del mundo, parece que nada en la carrera del tapatío es imposible de alcanzar.

Algunas voces del medio, como la de David Faitelson, claman por una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin. Las dos peleas entre ambos gladiadores dejaron al público boquiabierto y sediento de más. Sin embargo, la edad de GGG sería un impedimento clave para ese hipotético enfrentamiento que defina la trilogía. También se manejan los nombres de los rusos Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, ambos invictos. Todo dependerá del peso en el que Saúl decida mantenerse tras el enfrentamiento con el congolés Makabu.

La máxima leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, ha emitido su veredicto sobre el futuro que podría aguardarle al púgil tapatío. En entrevista con Little Giant Boxing, el Gran Campeón fue cuestionado sobre quién debería ser el rival para Álvarez una vez superado el sinodal de Makabu.

“Pues realmente no tengo preferencia, pero creo que el que le podría complicar toda la noche es Benavidez. Porque es un muchacho que no tiene miedo, que está buscando la oportunidad y tiene muchas cualidades”, opinó Chávez.

Canelo intentará vencer a Ilunga Makabu para hacerse de la faja peso crucero del CMB. (Foto: Instagram/@ilungamakabu.official)

Julio César también habló del enfrentamiento entre Canelo e Ilunga Makabu, en el que el tapatío buscará su quinto título del mundo en cinco categorías diferentes. El César recordó que siempre hay un riesgo por subir de peso, pero asimismo destacó que la ventaja del mexicano es muy amplia y tiene todo lo necesario para concretar el pentacampeonato del mundo.

“Subir de peso no es complicado para el Canelo, tiene un físico privilegiado la verdad. Sube a 80 kilos, 85, y se ve perfecto. No sé cómo le hace, pero tiene un físico privilegiado. Con el que va a pelear, no lo conozco, con todo respeto. No sé quién es. Siempre cuando uno sube de peso es peligroso, pero vamos a ver”, explicó Chávez sobre el precio a pagar que ha asumido Canelo.

Saúl Álvarez se ha vuelto un especialista en subir de peso para conseguir más títulos en la mayor cantidad de categorías posibles. Su mérito diferencial radica en que ha pasado de categorías intermedias (superwélter, mediana y supermediana) hasta llegar a las más altas en la gradación previa al peso pesado: es decir, las divisiones semipesada y, ahora, la de peso crucero.

Álvarez tiene un nuevo reto, el cinturón en peso crucero. (Foto: Caroline Brehman/EFE)

Dentro del boxeo profesional se ha vuelto normal ver a los peleadores saltar de división en división una vez que han conseguido sus objetivos en determinada categoría. Por ejemplo, Julio César Chávez fue campeón en tres categorías diferentes: superpluma, ligero y superligero. La gran variedad de categorías también ha permitido que las posibilidades de campeonato aumenten.

Álvarez ratificó su dominio de los supermedianos al unificar los cuatro títulos del mundo de la división. La intención de Álvarez y su entrenador, Eddy Reynoso, es alcanzar un hito en el boxeo mexicano: cinco títulos en cinco categorías diferentes.

Juan Manuel Márquez pudo haberlo hecho en 2012, cuando venció a Manny Pacquiao. El filipino venía de perder el título de manera controvertida con Timothy Bradley (mayo de de 2012) y perdió ante Dinamita en diciembre.

