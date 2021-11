Así tundió Álvaro Morales a Santiago Solari por la eliminación del América

Video cortesía: ESPN

Pasaron casi dos días desde que el América cayó derrotado y eliminado en la cancha del Estadio Azteca a manos de los Pumas. El conjunto felino le propinó un descalabro a las Águilas con un marcador de 1-3. Después de ello, Álvaro Morales se encargó de propinar una nueva exposición de su sapiencia por lo ocurrido el sábado pasado en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

El Brujo dio respuesta a las declaraciones del estratega americanista, quien señaló que todos se mantenían como responsables de la eliminación y que se hace una evaluación general a la interna del equipo de Coapa.

“Y dale con la cantaleta de que ‘Somos el equipo que más puntos hizo en el año’. Eso no importa, Solari. ‘Tengo que hacer una evaluación general, no voy a renunciar’. La evaluación general es muy sencilla: no ganaste el título (de Liga), no ganaste la Concachampions, has quedado eliminado en dos Liguillas y en la Concachampions perdiste la final, tan sencillo como eso. No tienes que hacer mayor evaluación general”, sentenció el panelista de ESPN durante la edición vespertina de Fútbol Picante.

Álvaro Morales tundió con todo a Santiago Solari (Foto: Instagram/@alvaritomorales/EFE)

Posteriormente, el propio Morales señaló que la gestión del ex estratega del Real Madrid se convirtió en un rotundo fracaso, a pesar de los números que el club americanista presentó durante este último año. Incluso realizó un cuestionamiento acerca de la vestimenta del técnico argentino.

“Lo tuyo fue un fracaso. Déjate de retóricas idiotas, es el título o nada. ¿En el Real Madrid te permitían salir en pants, en gorra? Acá queremos seriedad o ¿acaso el América es menos? Déjate de estupideces, tus números no importan, lo único que importa es el ¿qué vas a hacer para mejorar?”

“Tienes que evaluar si (Guillermo) Ochoa es el portero o no para tu equipo, tienes que evaluar cómo serán las transiciones defensa-ataque, ataque-defensa, recuperación-ataque. Tienes que evaluar si seguirás haciendo esas estupideces de las jugadas de atracción que te pueden salir en un tiempo determinado; tienes que reorganizar, reevaluar, reflexionar cómo será tu ataque organizado, porque ya sabemos cómo atacas”.

Además, el “Top de la industria” como se hace llamar, dejó como recordatorio que el predecesor de Solari al mando del América sí pudo clasificar a sus dirigidos a las semifinales del balompié Azteca.

Desde la eliminación del América del Apertura 2021, Morales realizó severas críticas hacia el América (Fotos: ESPN // Twitter@ClubAmerica)

“Ay, mira cómo son las cosas, querido Santiago: hoy el Piojo (Herrera) está en semifinales, el hombre que dejó el puesto para que tú lo ocuparas, está en las semifinales y tú sigues hablando de que son el equipo que más puntos hizo, esas son idioteces”, concluyó.

El equipo dirigido por Santiago Solari era el favorito de muchos expertos para avanzar a la ronda de las semifinales. Y es que los números parecían inclinar la balanza a favor de los azulcremas, pues ocuparon la primera posición general de la competencia desde la jornada 3 hasta el final de la fase regular. En casa, no habían caído y únicamente permitieron dos goles a lo largo de la campaña.

Luego de parecer todo lo contrario frente a los universitarios, propios y extraños han arremetido contra el técnico Solari y la forma en la que las Águilas encararon la fase de los cuartos de final. Distintos medios también ya han reportado que es posible una “limpia” de jugadores del club americanista después de lo sucedido.

De acuerdo con lo estipulado en un comunicado de prensa que el Club América publicó en sus redes sociales después de la derrota del pasado sábado, en las siguientes tres semanas, la directiva analizará los planes a futuro para el equipo.

