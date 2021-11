Por qué Golovkin abrió la posibilidad para una tercera pelea ante el Canelo Álvarez

Gennady Golovkin y Canelo Álvarez han peleado en dos ocasiones, la primera vez fue empate y la segunda terminó con victoria por decisión para el mexicano. (Foto: AP/John Locher)

El veterano boxeador de Kazajistán, Gennady Golovkin, abrió la posibilidad para un tercer capítulo en su histórica rivalidad ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Su primera pelea culminó en empate, una decisión que levantó polémica en los aficionados y expertos del boxeo. La segunda confrontación se decantó para Canelo, con una victoria por decisión mayoritaria.

A pesar de que la carrera de ambos pugilistas ha tomado rumbos diferentes desde su último enfrentamiento en 2018, la esperanza de sus fanáticos por una tercera pelea se mantiene. Hoy, GGG reavivó la esperanza de que esto suceda. ““La pelea es posible. Hay algunas preguntas que se han planteado, aún están abiertas, siguen sin respuesta. Lo hemos estado discutiendo, pero no hemos avanzado en esta pelea por bastante tiempo”, comentó en entrevista para Sky Sports.

De igual manera, cuando se le ha cuestionado a Saúl por una tercera entrega, este ha mostrado su disponibilidad para volver a subirse al cuadrilátero con el kazajo. Sin embargo, a pesar de que exista la opción, esto no sucederá en un futuro próximo, pues ambos ya tienen lista su próxima pelea.

Tras la derrota de Golovkin ante Canelo Álvarez, el boxeador Kazajo paso por el momento más difícil de su carrera, al perder su invicto.(Foto: Cliff Hawkins/AFP)

Por su parte, Gennady Golovkin verá acción el próximo 29 de diciembre en la Super Arena de Saitama, en Japón. Actualmente, el boxeador es el campeón de la FIB de peso mediano. Para dicho compromiso, enfrentará a Ryota Murata, titular del súper cinturón de la AMB. Este combate unificará los títulos de dicha categoría, por lo que el vencedor conseguirá un logro muy importante en su carrera. Cabe destacar que GGG no ha perdido ni empatado ante ningún otro boxeador que no sea el Canelo, con un récord de 41-1-1.

De conseguir la unificación de títulos, el oriundo de Kazajistán podría igualar lo hecho por el mexicano en su último combate. El pasado sábado 6 de noviembre, Canelo enfrentó a Caleb Plant en un histórico combate titular que unificó los títulos mundiales de peso supermediano. En el onceavo round, el originario de Guadalajara logró noquear a su rival con una combinación de golpes al torso y a la barbilla de su rival. Esto lo convirtió en el primer peleador azteca en unificar los campeonatos de dicha división.

A su vez, Saúl Álvarez también ya tiene listo su próximo compromiso. Un nuevo reto para su carrera, ya que disputará una pelea en la categoría de peso crucero, la cual va de los 80 a los 92 kilos de peso. Recordemos que la última vez que subió a la báscula, registró 76 kg. Su agenda marca la disputa para 2022.

Canelo Álvarez venció a Caleb Plant y se convirtió en el campeón unificado de peso supermedio. (Foto: Joe Camporeale/Reuters)

Si Golovkin y Canelo buscaran una tercera edición, ambos deberán de acordar una categoría de peso. Para cuando ambos estén libres, es probable que el mexicano rebase al kazajo por más de 10 kilos, por lo que las condiciones del encuentro no podrían darse.

Durante su entrevista, GGG también hizo referencia a subir de categoría: “¡Imagínese si me cambiara a 175 libras, la cantidad de personas que me llamaban aumentaría en un 30 por ciento! El ejército de combatientes que se autopromocionarían usando mi nombre solo aumentaría en número”, comentó.

Por último, Gennady aseguró que no se desvela pensando en una revancha con el mexicano. A pesar de que esa derrota fue un punto de inflexión en su carrera, asegura que volver a toparse con él en el ring no es su prioridad. “Peleamos y sé quién es. No pienso en él todo el tiempo. No es algo que me haga pensar”, concluyó. De esta manera, la posibilidad de otro enfrentamiento entre ambos se mantiene a flote, más no es una opción próxima.

