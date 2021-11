Por qué terminó el romance entre Canelo Álvarez y Marisol González

Canelo mantuvo una relación con la presentadora por alrededor de un año (Fotos: Instagram @canelo / @marisolglzc)

Saúl Álvarez se encuentra actualmente en el momento más alto de su carrera, la cual ha estado repleta de logros deportivos, económicos, controversias y momentos espectaculares. La característica forma de ser del Canelo le ha traído algunos señalamientos fuera de los cuadriláteros e, incluso, en sus relaciones afectivas.

El boxeador tapatío ha contado con muchas relaciones que se han posicionado en el centro del interés de los medios de espectáculo nacionales. Uno de los más sonados es el noviazgo que sostuvo en los primeros años de su carrera con la conductora de Televisa, Marisol González.

La fama de ambos personajes los orilló a tener diferentes problemas en una relación que duró un estimado de un año entre 2011 y 2012. Además, el boxeador contaba únicamente con 19 años para ese momento y la presentadora de televisión 26 años. Aunque al principio esta diferencia de edades no significó un problema para la pareja por la “madurez” que el Canelo demostraba, con el paso del tiempo las distintas formas de pensar atrajeron problemas en la relación.

Canelo es uno de los mejores boxeadores del mundo actualmente (Foto: Ed MULHOLLAND /AFP)

“Cuando platicabas con él, jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro... Siempre fue una persona muy noble, admirable, en todos sentidos una gran persona”, expresó Marisol González en entrevista para María Patricia Castañeda en marzo de 2021.

La distancia de siete años entre ambos y actitudes “intensas”, acompañadas con celos, terminaron por desgastar la relación. A pesar de esto, tanto la conducta como el púgil intentaron seguir con su noviazgo luego de varias rupturas.

“Duramos más o menos un año bien y luego ya después entre cortar y regresar, quién sabe... Siento que en ese momento... las edades sí influyen de repente..., yo creo que era medio intensona de repente con él... los dos éramos muy celosos el uno con el otro”, confesó la actual integrante del programa Hoy.

Meses antes del rompimiento definitivo, Álvarez le propuso matrimonio a Marisol. Sin embargo, a pesar de que la conductora aceptó ser su prometida, siempre se mantuvo con dudas sobre el futuro de la relación con el Canelo. La principal razón de estos cuestionamientos estaba basada en la juventud del boxeador mexicano y el camino que todavía le quedaba por vivir.

Finalmente, después de confirmada su ruptura, la presentadora se dio oportunidad de conocer de mejor forma al ex futbolista Rafael Márquez Lugo, con quien ya había tenido algunos acercamientos amistosos. Poco después se confirmaría su noviazgo y actualmente siguen felizmente casados en un matrimonio con hijos.

Marisol González es una de las presentadoras del programa Hoy (Foto: Captura Programa Hoy)

“Empezamos a hablar y así como un año de amigos y esto y el otro, hasta que un día nos dimos la oportunidad de conocernos. Nos conocemos y todavía yo regreso con Saúl, ya hasta que después me di la oportunidad de conocerlo bien y me había movido todo, dije, no ya, mejor me voy por las Chivas”, comentó Marisol respecto al inicio de su relación con Márquez Lugo.

Diez años después de aquel controversial y fugaz romance, el Canelo logró figurar en el mundo del boxeo internacional y convertir su nombre en uno de los emporios económicos más importantes de la industria. Actualmente se encuentra casado con Fernanda Gómez Martínez, quien es la madre de su hija menor.

Fernanda Gómez es una modelo mexicana de 24 años de edad nacida en Guadalajara. Además cuenta con más de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram la cual aprovecha para promover marcas de ropa y calzado. A pesar de contar con algunos problemas, la relación ha perdurado desde el año 2016.

