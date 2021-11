La razón por la que Ilunga Makabu podría ser “el límite” en la carrera de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez e Ilunga Makabu pelearán por el cetro de peso crucero. (Fotos: Instagram @canelo / @ilungamakabu.official)

Saúl Álvarez ha sorteado a todo tipo de rivales a lo largo de su ya extensa trayectoria. Desde aquellos que prometían poco y poco ofrecieron, hasta aquellos que le plantaron cara al tapatío, como fue el caso de Gennady Golovkin. En resumidas cuentas, Canelo sólo tiene una derrota en toda su carrera: contra Floyd Mayweather Jr.

Aquella caída, lejos de acabar con el ánimo del jalisciense, sirvió como plataforma para seguir creciendo y alcanzar un hito sin precedentes en la historia del boxeo mexicano: subir a la cima del mundo en cuatro pesos diferentes. Nadie lo había logrado hasta que llegó Saúl Álvarez con su estilo ortodoxo que tan difícil de descifrar ha resultado para sus oponentes.

La sed de victoria que siempre acompaña a Álvarez no se detiene y ahora ha puesto en la mira al campeón CMB de los pesos cruceros: el congolés Ilunga Makabu. El púgil tapatío ambiciona la quinta corona mundial que lo eleve a un nivel todavía más privilegiado en el libro de historia del boxeo. Sin embargo, ese salto de categorías no está al alcance de cualquier y representa un riesgo que debe ser muy tomado en cuenta, según opina un ex campeón del mundo.

Ante Plant, Álvarez unificó los títulos mundiales de los supermedianos. (Foto: Joe Camporeale/Reuters)

Aunque su nombre no figura entre las luminarias, Makabu podría significar un tope en la carrera de Álvarez. Así lo consideró Alfonso Zamora, ex campeón del mundo mexicano, en entrevista con Izquierdazo. Zamora mencionó que todo deportista tiene un límite, sin excepciones. “No es imposible que éste sea el stop de Canelo por el peso nada más, no por la técnica, porque Canelo es superior a este muchacho técnicamente. Falta ver si lo demuestra con menos peso”, opinó el ex campeón peso gallo.

“También tenemos un stop en la vida, un punto donde topamos el límite en la carrera”

Canelo tendrá que subir de peso (más allá del pacto al que se pueda llegar) para hacer frente a Makabu, en una categoría poco habitual para los boxeadores mexicanos, con la finalidad de acceder a su quinta corona. Zamora consideró que el tapatío puede hacerlo, como ya lo ha demostrado en el pasado, pero está asumiendo un riesgo importante. “Ha demostrado que puede subir de peso, pero quien sabe hasta dónde”.

Ilunga Makabu podría ser "un tope" para el mexicano, según Zamora. (Foto: Instagram/@ilungamakabu.official)

El medallista de plata en Múnich 1972 también destacó que Canelo perderá velocidad, como es natural, pero también fortaleza, debido a las libras de más con las que tendrá que llegar al compromiso. “Canelo no estará fuerte en ese peso, va a llegar con falta de fortaleza, con falta de velocidad, es un tanto peligroso. Pero como comento, los retos son para superarse y Canelo puede hacerlo”, dijo Zamora sobre el choque que podría marcar un hito más en la carrera de Álvarez o bien “un tope”.

Con su victoria ante Caleb Plant, hace dos semanas, Álvarez se confirmó como el absoluto rey de la categoría supermediana. La unificación de los cuatro títulos del mundo sirvió como catapulta para el siguiente desafío que está buscando el boxeador de 31 años. Canelo no le ha puesto fecha a su retiro, pero en estos momentos, cuando está en plenitud, es cuando puede dejar la vara muy alta para las nuevas generaciones de boxeadores.

Álvarez comenzó su historia como campeón del mundo en la categoría de los superwélter. Luego hinchó su vitrina de campeonatos en las siguientes divisiones: mediana, supermediana y semipesada. Ahora, va en busca del cetro de peso crucero.

