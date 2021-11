Monterrey vs Atlas: dónde y a qué hora ver la ida de los cuartos de final de la Liga MX

Los Rayados recibirán a los rojinegros en el primer choque de eliminatoria de los cuartos de final del campeonato Grita México Apertura 2021 (Foto: EFE/ Miguel Sierra)

La noche de este miércoles iniciará la actividad de la liguilla del Grita México 2021. El primer partido en abrir los cuartos de final será el clásico capitalino, Pumas vs América, después vendrá el duelo entre Monterrey contra Atlas.

Los Rayados recibirán a los rojinegros en el primer choque de eliminatoria de los cuartos de final del campeonato Grita México Apertura 2021. Se espera que el duelo entre ambas escuadras sea de gran nivel pues en el caso de los locales, llegan con el ánimo en alto tras eliminar al actual campeón, Cruz Azul.

Desde la cancha del Estadio BBVA Bancomer, los pupilos de Javier Aguirre buscarán hacer suyo el juego y aprovechar su localía. En punto de las 21:05 hrs (Centro de México) dará inicio el duelo de la “Fiesta grande” del fútbol mexicano.

Atlas visitará a Monterrey en el primer partido de cuartos de final (Foto: Twitter/@AtlasFC)

¿Dónde ver el Monterrey vs Atlas?

Para el partido de ida entre La Pandilla y los Zorros se podrá seguir la transmisión por medio de canales de paga. Fox Sport será la televisora que cuente con los derechos de la cobertura del primer encuentro entre ambos clubes.

Cabe recordar que siempre que Monterrey juega de local, Fox Sport es la encargada de transmitir los partidos, por lo que en esta ocasión no será la excepción.

Fecha: miércoles 24 de noviembre

Lugar: Estadio BBVA Bancomer, Monterrey

Horario: 21:05 hrs (centro de México)

Transmisión: Fox Sports

Internet: Otra de las opciones para seguir en vivo el partido se trata por medio de la página oficial de la Liga BBVA MX pues llevan un seguimiento puntual de todos los partidos y van actualizando la información en internet en su página.

Funes Mori fue la figura en el partido de repechaje ante Cruz Azul (Foto: EFE/Miguel Sierra)

Además del minuto a minuto en Twitter de las cuentas oficiales de Rayados y Atlas. El portal de Fox Sport al igual que sus aplicaciones móviles proporcionarán información del juego.

Radio: otra de las opciones para no perderse del encuentro se trata de la cobertura de W Deportes por la frecuencia del 96.9 de FM y por la amplitud modulada (AM) del 730. A pesar de que ya no es un medio habitual para los partidos, es una opción para aquellos aficionados que no cuenten con internet o algún dispositivo movil.

¿Cómo llega Monterrey y Atlas al primer partido de Cuartos de Final del Apertura 2021?

Los dirigidos por Diego Cocca tuvieron un largo receso debido a la fecha FIFA del octagonal de Concacaf, además de los partidos de repechaje. Atlas clasificó de forma automática al terminar como segundo lugar de la tabla general. Con 29 puntos totales, quedó por debajo de América.

Cocca cree que Monterrey es favorito ante Atlas en cuartos de final (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Tuvieron que esperar el partido de repechaje entre Cruz Azul y Monterrey para conocer a quién se enfrentarían. Una vez que supieron que se medirían ante los jugadores del Vasco Aguirre, el entrenador argentino aceptó que su rival llega como “favorito” para llevarse la primera parte de los cuartos de final.

En conferencia de prensa con motivo de la liguilla, Cocca comentó: “Si vamos a revisar jugador por jugador, el favorito es Monterrey, o técnico contra técnico, el favorito es Monterrey, pero el partido hay que jugarlo y demostrar que nosotros podemos trascender”. Pero no demeritó su trabajo y apuntó que harán lo posible por sobreponerse a su rival.

Dentro de los logros individuales de Monterrey destaca su pase al Mundial de Clubes además de su corona en la Liga de Campeones de Concacaf (Foto: EFE/Miguel Sierra)

Del lado de los regiomontanos, llegarán al partido con un buen ritmo ya que golearon a La Máquina en el pasado juego de repechaje. Con un marcador de 4 - 1 y doblete de Rogelio Funes Mori, Rayados pasó a la siguiente etapa y demostró su energía por competir por el campeonato.

A lo largo del torneo tuvieron una participación regular que los llevó a competir en la repesca del torneo. Dentro de sus logros individuales destaca su pase al Mundial de Clubes además de su corona en la Liga de Campeones de Concacaf.

