Cuando Juan Manuel Márquez rechazó una pelea con Canelo Álvarez

Juan Manuel Márquez es una de las leyendas más recientes que México le ha entregado al boxeo. El Dinamita pasó a la historia gracias a su potente pegada. Esa fortaleza le permitió noquear a Manny Pacquiao en diciembre de 2012, en uno de los combates más recordados por la afición azteca.

En tiempos recientes, Márquez ha lanzado fuertes críticas a Saúl Álvarez, la figura del boxeo mexicano hoy en día. Hace dos semanas, en entrevista con el canal Deplaymaker, mencionó que no era suficiente lo conseguido por el tapatío hasta el momento para ponerlo en la cúspide del pugilismo mexicano. “No puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores. A Chávez, por ejemplo”, disparó Juan Manuel.

Márquez es una voz respetada en el mundo del boxeo, pero diversas leyendas (como Érik Morales y Roberto Durán) ya le han cuestionado por sus comentarios. Más allá de las filias y fobias de Juanma, es un hecho que tuvo la oportunidad de enfrentar a Saúl Álvarez. El Canelo le hizo un desafió formal a Dinamita en unas condiciones que resultaron llamativas.

Todo comenzó en 2011 en el programa El Tribunal, que se transmitía en Televisa. Ignacio Beristáin, entrenador de Márquez, le reclamó a José Sulaimán, entonces presidente del CMB, que le pusiera rivales a modo a Saúl Álvarez. Canelo se encontraba en la transmisión vía remota. Juan Manuel, por su parte, mencionó que Álvarez no enfrentaba a los mejores clasificados. “Se me hace absurdo e ilegal por parte del CMB”, dijo Dinamita.

Canelo respondió a las críticas y dijo que respetaba las opiniones. “Yo, con todo respeto, estoy dispuesto para que el gran campeón, Juan Manuel Márquez, me dé la oportunidad”, desafió Saúl a Márquez. Juan Manuel no dio una respuesta en ese momento, pero sí lo hizo una semana más tarde en el programa de radio El Show de Piolín.

<i>“</i>Si él no cree en mis capacidades, me gustaría que se quitara de dudas. Él subió de peso para pelear con Mayweather. ¿Por qué no puede subir para pelear conmigo?”, soltó el Canelo.