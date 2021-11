Por qué Bruno Valdez podría perderse el encuentro de liguilla contra Pumas

Bruno Valdez sserometido a pruebas físicas para determinar si podrá jugar hoy (Foto: Jorge Mendoza/REUTERS)

El torneo mexicano sigue su curso y está por comenzar la “Fiesta Grande” para coronar a un nuevo monarca de la Liga MX.

Todo está listo para un nuevo capítulo del Clásico Capitalino en la Liguilla del fútbol mexicano. Ambos equipos se preparan para mostrar sus mejores armas y así poderse medir en fuerzas desde la casa de los universitarios. Sin duda será un duelo que gran parte del sector aficionado dentro del territorio mexicano espera con ansias.

No obstante, Santiago Solari se mantiene con un cuadro incompleto para la visita de esta noche debido a las bajas confirmadas de Pedro Aquino, Mario Osuna y Renato Ibarra, quienes no están considerados ni para ir a la banca, de acuerdo con información de ESPN. Además de ellos, se podría agregar la baja del central paraguayo Bruno Valdez, quien aún se mantiene en duda para alinear esta noche en CU.

Distintas fuentes también comentaron a ESPN que el jugador sudamericano no se ha recuperado al 100% de una lesión muscular que sufrió en el gemelo derecho después de la final de la Concachampions en contra de los Rayados de Monterrey. La situación no ha sido definitiva y por ello aún no se sabe si el cuerpo técnico desea utilizarlo o no para la ida de estos cuartos de final. Dicha fuente también comentó que el futbolista llevará a cabo una serie de pruebas físicas antes del encuentro para determinar si será tomado en cuenta o no cuando se enfrenten a los universitarios en el Pedregal.

Valdez es parte fundamental de la zaga defensiva del América (Foto: Twitter @TheChampions)

Por otro lado, la misma cadena deportiva pudo confirmar que, a pesar de que Renato Ibarra ya se mantiene entrenando al parejo de sus compañeros en Coapa, no será tomado en cuenta por Solari para el duelo de este miércoles por la noche, mientras que Mario Osuna sigue con dolor en el peroné derecho que lo ha mantenido apartado del trabajo con el primer equipo y por ende de la convocatoria americanista para el inicio de la “Fiesta Grande”.

América se presentó este martes a los trabajos en las inmediaciones del Estadio Azteca y en donde se pudo ver un planteamiento en el cuadro con Guillermo Ochoa en el marco, Jorge Sánchez, Emmanuel Aguilera, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes en la zaga defensiva; Santiago Naveda, Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo en el sector del medio campo, mientras que Roger Martínez y Federico Viñas estarían complementando el ataque.

Sin embargo, durante alguna parte del entrenamiento, Santiago Solari también manejó la posibilidad en ataque con Sebastián Córdova en el costado de la derecha, Mauro Lainez por Izquierda y Henry Martín en el centro del ataque, por lo que aún no está del todo definida la alineación por parte del conjunto americanista para este encuentro.

Bruno Valdez sabe lo que es anotarle a los Pumas (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Las Águilas se presentarán este miércoles en Ciudad Universitaria después de 18 días de su último partido disputado, el cual fue el pasado 6 de noviembre cuando enfrentaron a los Rayados de Monterrey en el Coloso de Santa Úrsula. Cabe destacar que el conjunto azulcrema no ganó durante las dos jornadas finales de la fase regular, pero confía en que podrán sacar un buen resultado esta noche en la casa del conjunto felino dirigido por Andrés Lillini.

Esta será la séptima ocasión en la que chocarán desde que se instauró el formato de torneos cortos en el Invierno del 96. Desde entonces, el panorama ha lucido con mayor lucidez a favor del conjunto azulcrema: cinco series ganadas por una de los felinos en 2015.

