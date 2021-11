El escándalo que originó el veto del Canelo Álvarez de Televisa

Saúl "Canelo" Álvarez ha sido el rostro del boxeo mexicano durante al menos la última década. (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

La carrera de Saúl Álvarez siempre había estado ligada a Televisa. Un sector de la opinión pública asocia cada éxito del Canelo a la televisora de Chapultepec. Sin embargo, más allá del impulso que recibió durante los comienzos de su trayectoria, hubo una fuerte pelea que hizo enfurecer al púgil mexicano.

Álvarez hizo sus pininos en el boxeo profesional con apenas 15 años en 2005. Sus cualidades llamaron la atención de TV Azteca dos años más tarde. Por aquel entonces, la televisora del Ajusco había devuelto el box a la televisión abierta después de una larga época de exclusividad de las cadenas de pago. Por lo tanto, era normal que buscaran nuevos rostros con los que la afición pudiera identificarse.

Canelo fue uno de los elegidos. De la mano de TV Azteca su carrera podía alcanzar todos los éxitos con los que él apenas podría soñar. Sin embargo, muy pronto el panorama dio un giro de 180 grados. El prometedor pugilista se marchó a la vereda de enfrente: Televisa, que también había comenzado un proceso para darle difusión al box en todo el país. De acuerdo con El Economista, el contrato de exclusividad se firmó en 2010 y contemplaba cuatro años de contrato.

Álvarez ostenta actualmente cuatro campeonatos del mundo. (Foto: Joe Camporeale/Reuters)

Todo terminó de manera abrupta. La revista TVNotas publicó un reportaje sobre Javier Chatito Jáuregui, un ex boxeador que, según la información de la pieza, fungía como sparring del Canelo. En su texto, la revista señalaba a Álvarez como responsable de la muerte de Jáuregui. Con el título de “Canelo en llamas”, se mencionaba que Álvarez propinó a Jáuregui una golpiza que le provocó un derrame cerebral, lo envió al hospital y luego causó su muerte.

“El excampeón Javier Jáuregui, sparring de Saúl Álvarez, perdió la vida tras las terribles golpizas que recibió durante los entrenamientos con el pelirrojo para su pelea contra el <i>Perro </i>Angulo”, publicó TVNotas en marzo de 2014.

Había un gran problema. TVNotas tenía el sello editorial de Televisa. La publicación de aquel reportaje no cayó nada bien en Canelo y en su equipo. Finalmente, el tapatío decidió romper su vínculo laboral con la televisora. Así, el 8 de abril de 2014, Saúl publicó en redes sociales el siguiente mensaje sobre su pelea contra Erislandy Lara: “Hasta el momento he decidido que no sea televisada por Televisa por cuestiones laborales y personales. Gracias por su apoyo y buscaremos lo mejor para ustedes y para mí”.

Su entrenador principal en ese momento, Chepo Reynoso, respaldó la decisión de su pupilo. “Saúl está muy resentido por algunas cosas que se dijeron y Televisa no lo cobijó. Una revista publicó unas cosas que no son ciertas, y es una revista que tiene el sello de Televisa. Eso causó malestar en todo el equipo. Es un sentimiento que tiene Saúl y nosotros lo apoyaremos porque tiene razón”, comentó para Récord.

El Canelo decidió romper su lazo con Televisa luego de un reportaje de TVNotas. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Ese reportaje tuvo graves consecuencias para Televisa. Saúl Álvarez tomó la decisión de que su pelea contra Lara, que se celebró el 12 de julio en el MGM Grand de Las Vegas, no fuera transmitida por las pantallas de la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Unos meses más tarde, se confirmó lo que era un secreto a voces: Canelo volvía a TV Azteca tras siete años de ausencia. Su primera pelea en su regreso con los del Ajusco fue la que sostuvo en mayo de 2015 con el norteamericano James Kirkland.

Aunque su casa principal ha sido TV Azteca desde entonces a la fecha, la mayoría de las peleas de Álvarez se han podido ver también por Televisa, ahora TUDN. Sin embargo, la más reciente, en contra de Caleb Plant, tuvo exclusividad para Box Azteca debido a que no se llegó a un acuerdo con Televisa.

