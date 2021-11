La incertidumbre que vivió Fernando Alonso a causa de Checo Pérez en el GP de Qatar

Fernando Alonso regresó al podio después de 7 años (Foto: Handout via REUTERS)

Fernando Alonso regresó a la gloria de Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Qatar. Desde 2014 el piloto asturiano no había podido conseguir un podio; en aquel entonces pertenecía a Ferrari, ahora, de la mano del monoplaza de Alpine, Alonso volvió a la parte más alta de a clasificación quedando tercero en la carrera.

No obstante, la presión fue un elemento con lo que tuvo que jugar el español, especialmente la que estaba ejerciendo el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez. Quien afirmó que gran parte de la responsabilidad de no haber alcanzado a Alonso fue por la estrategia implementada por Red Bull.

Por su parte, Alonso reconoció que existía una preocupación real por el posible embate de Checo Pérez. De hecho, cuestionó a su equipo por la falta de información respecto a la cercanía del jalisciense.

“Yo pregunté ‘¿Pérez va a llegar o no?’ Estaba un poco molesto porque no me decían nada. Pensaba que no me querían dar referencias porque sabían que iba a llegar y me iba a adelantar, pero no quieren decirme que tire porque puede explotar el neumático”, señaló Fernando Alonso luego de terminar el GP de Qatar.

Checo Pérez responsabilizó a su equipo por no haber alcanzado el podio (Foto: Twitter/ @SChecoPerez)

Uno de los temas que mayores problemas generó en este Gran Premio fueron los neumáticos. Diversos equipos sufrieron, entre ellos Pérez. El mexicano aclaró que no había certeza total si pararía en pits para cambiar llantas en una o dos ocasiones.

“Ha sido una carrera muy agotadora, estuve todo el tiempo a tope, adelantando y apretando. Cambiamos nuestra estrategia a lo largo de la carrera; en algunas fase íbamos a hacer una parada y en otras dos, pero los neumáticos de otros explotaban, así que tuvimos que proteger los nuestros para evitar pinchazos y maximizar nuestra posición en el Mundial de constructores”, dijo Pérez finalizada la carrera.

Fernando Alonso también fue consciente de dicha situación; por ello, en conjunto con su equipo, determinaron que lo más optimo era cuidar las llantas para la recta final de la carrea, hecho determinante para poder quedarse con la tercera posición.

“Mis neumáticos se sentían bien, me decían que los cuidase, que había algunos pinchazos y había algunos equipos que estaban sufriendo. Iba cuidándolos y me estaba guardando tiempo, alrededor de medio segundo por vuelta durante los últimos 15 segundos de carrera”, aseveró el dos veces campeón del mundo.

Alonso volvió a lanzar Champagne en la F1 después de 7 años (Foto: Hamad I Mohammed/Reuters)

Hoy por hoy las pretensiones del piloto español no son altas. Ocupa el puesto número 10 de la tabla de pilotos de la F1. Aunque, después del desempeño de hoy, puede ser una amenaza para Red Bull o Mercedes en su pelea por el campeonato de pilotos y de constructores.

Del lado del mexicano los objetivos se mantienen. Ahora, por la pinchadura de Valtteri Bottas en la carrera, las distancias se acortaron y Pérez amenaza con arrebatarle el tercer puesto de la clasificación mundial al finlandés. Checo acumula un total del 190 unidades, mientras que Bottas lo supera con 203 puntos (en el GP de Qatar no sumó nada).

Checo Pérez no se centra en el resultado conseguido en el Circuito de Losail; en cambio, ya está pensando en las competencias venideras: “Ahora estoy deseando que llegue Arabia Saudita y Abu Dhabi porque vamos a darlo todo, tenemos una gran oportunidad de llegar a la cima del Campeonato de Constructores, hay cinco puntos en él, es todo por jugar y ese es el objetivo”, sentenció el tapatío.

