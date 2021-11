Jorge Campos predijo hace 25 años que Estados Unidos superaría al Tri

Jorge Campos predijo que Estados Unidos le ganaría a México (Foto: Twitter/@mx_cracks)

Una de las leyendas del fútbol mexicano de la década de los noventas es Jorge Campos. El Inmortal jugó en diferentes equipos de la Liga MX pero también tuvo un paso breve por la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos y ahí notó el peligro que se avecinaba para la Liga MX y en específico, para la Selección Mexicana.

En 1996 fichó con Los Ángeles Galaxy para iniciar una nueva etapa fuera del balompié mexicano. En diferentes declaraciones de aquel tiempo comentó que el fútbol estadounidense estaba creciendo rápidamente y que podría dar la sorpresa de ganarle a México.

Diferentes críticos deportivos y aficionados no creyeron en las declaraciones del Brody pero ahora que el cuadro de Las barras y las estrellas ya le ganó al Tri en tres torneos distintos, la predicción de Jorge Campos se cumplió.

Recientemente en entrevista con ESPN recordó lo que comentó hace 25 y cómo es que nadie del fútbol mexicano le creyó y lo calificaron de “loco”. A pesar de que advirtió de la calidad competitiva que estaba teniendo la MLS y lo que podría reflejarse en su selección, en México no se le tomó en cuenta y el ex arquero nacional fue ignorado, incluso su comentario fue desprestigiado, según relató el propio Campos.

“Fui a la MLS y vi su proyecto, comenté que por su organización estaba creciendo, que Estados Unidos estaba creciendo y en un futuro nos iba a ganar”

Además expuso que fue señalado por la prensa nacional como alguien que intentaba quedar bien con la liga que apenas llevaba tres años desde su creación en 1993. Cabe recordar que en 1996 tuvo su primera temporada oficial, fecha en la que El Inmortal Campos llegó al Galaxy.

Para ESPN se sinceró y contó todas las críticas que recibió por afirmar que la MLS podría ganarle al fútbol de la Primera División de México en el futuro.

“Me criticaron y dijeron que yo estaba mal, que yo quería quedar bien con la MLS. Dijeron mil cosas, que estaba loco”

Otra de las recientes derrotas que se agregaron a la lista de Gerardo Tata Martino fue contra Canadá en el último partido que tuvo la Selección Mexicana en este 2021. Y para Jorge Campos es la consecuencia de la confianza que mostró el Tri.

Por otra parte, apuntó que su proyección no falló. Cuando salió de Pumas y buscó un nuevo panorama para continuar con su carrera, explicó que eligió a la MLS por la rapidez con la que creció y vio en ellos un escenario idóneo para jugar como delantero y portero. Además reprochó que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no aprende de los errores.

“No me equivoqué. Señalé que el proyectos de Estados Unidos era el mejor que había visto y que por eso yo había decidido ir para allá, por el futuro que venía de la MLS. Es increíble que no aprendamos”, apuntó.

Además enfatizó que tanto los estadounidenses como los de Canadá seguirán creciendo y que si México no se prepara, las cosas se complicarán en el panorama de la Concacaf.

Durante este 2021 la Selección Mexicana perdió en tres ocasiones distintas ante la Selección de Estados Unidos, la primera fue en la Nations League, más tarde cayeron en la final de la Copa Oro y dejaron que los norteamericanos se quedaran con el trofeo. Ambos torneos del verano.

La más reciente fue en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 y con un 2 - 0, México experimentó una nueva derrota que puso en duda la era del Tata Martino.

