Cuando Juan Carlos Osorio increpó a Carlos Albert porque “olía a alcohol”

Carlos Albert y Juan Carlos Osorio tuvieron un fuerte cruce. (Foto: Twitter@calbert57 // Cuartoscuro)

Juan Carlos Osorio dejó una huella en el futbol mexicano en diversos aspectos. Su modelo de juego, caracterizado por rotar jugadores y cambiar a algunos elementos de puesto, no cayó nada bien en un amplio sector de la prensa mexicana, que siempre fue crítico con los ideales del director técnico colombiano.

Uno de estos periodistas fue Carlos Albert, recientemente retirado. El polémico comentarista arremetió contra Osorio de manera constante en sus programas de televisión y radio. Fiel a su estilo fuerte, Albert no tuvo ningún tipo de contención cada vez que se trataba de cuestionar los métodos del cafetero.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que Juan Carlos decidió recriminarle por sus críticas. El reproche se dio en un lugar y en circunstancias bastante particulares. Así lo narró el propio Albert en entrevista para José Ramón Fernández en la saga Personajes de ESPN. “Una vez que me lo topé me increpó. No platicamos, me dijo de todo. Él iba bajando del palomar (Ciudad Universitaria) a la conferencia, venía con sus cuatro guaruras”, recordó el periodista sobre aquel encuentro.

Juan Carlos Osorio dirigió durante año y ocho meses al tricolor. (Foto: Luis Eduardo Noriega A/EFE)

Después de identificarlo, el entonces entrenador del Tri se acercó para decirle unas cuantas cosas a Albert. “Me ve, y sin saludarme ni nada, y me dice: ‘es que yo lo que le digo a usted, que me critica, que yo hablo por la selección, no soy yo el importante’. ¡Con un tufo a alcohol! (Le dije) cuando quiera platicamos, señor Osorio. Y ya que acabó su perorata, agarró y se fue. No me dio chance ni de saludarlo”, mencionó Albert entre risas a Joserra.

Las rotaciones que realizaba Osorio no eran del agrado de Albert, que consideraba que ese estilo terminaba por afectar la asociación de los jugadores y la forma en la que entendían algún partido. “No creo en su teorías. Yo como ex jugador creo que entre más tiempo jueguen los mismos elementos juntos, más se entienden. Con los cambios vas destruyendo el futbol conjunto”.

Juan Carlos Osorio estuvo al frente de la selección nacional de México durante espacio de dos años y ocho meses. En ese periodo tuvo que lidiar con bestiales críticas del entorno futbolístico, desde los medios de comunicación hasta algunos ex entrenadores que tampoco estaban de acuerdo con sus métodos. Entre ellos, destacaban nombres como los de Hugo Sánchez y Tomás Boy.

Carlos Albert se retiró del periodismo tras 43 años de carrera (Foto: Twitter/@calbert57)

Juan Carlos Osorio llevó a México al mundial con un solo partido perdido (ante Honduras en la última jornada). Además, ya en Rusia 2018, consiguió dar el batacazo del certamen al superar a Alemania, vigente campeona del mundo, en el primer partido del conjunto verde. Aquel compromiso y la posterior victoria (2-1) sobre Corea del Sur elevaron al máximo las expectativas que se tenían del tricolor.

Sin embargo, en un controversial cotejo, México cayó por 3-0 con Suecia en el último partido del grupo y perdió la oportunidad de acceder a octavos de final como líder de grupo. El rival en dicha ronda fue Brasil, que superó a los pupilos de Osorio por 2-0. Después de finalizar la participación de los aztecas en Rusia, el colombiano partió con rumbo a Paraguay, donde apenas duró un par de meses.

En su etapa como seleccionador mexicano, Osorio también tuvo algunos fuertes tropezones, como contra Chile (0-7) en la Copa América Centenario de 2016. Además de la caída en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 por 4-1 ante una Alemania que no llevaba a sus mejores jugadores. También, en ese mismo verano, perdió con Jamaica en las semifinales de la Copa Oro.

