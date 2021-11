El día que el Ruso Brailovsky estuvo apunto de fichar con el Barcelona

Daniel Alberto Brailovsky se encuentra de manteles largos por su cumpleaños número 63. América recordó su cumpleaños mediante sus redes sociales al que es considerado, por los aficionados azulcremas, como uno de los máximos referentes del equipo de Coapa y por otros hinchas del balompié nacional como uno de los mejores extranjeros que han jugado en el territorio mexicano.

Su trayectoria no solo se ha visto marcada por los múltiples títulos que ganó con las Águilas, sino también de anécdotas. Como la ocasión en la que abandonó al país por el fuerte sismo que ocurrió en 1985, su casi convocatoria con México para el Mundial de 1986, o la vez en la que estuvo a punto de vestirse con los colores del FC Barcelona.

Esta última anécdota es poco conocida por la audiencia, pero el Ruso se encargó de contarla en una sección de La Última Palabra en Fox Sports.

Posteriormente, Daniel Alberto se encargó de dar los motivos por los cuales no emigró para jugar en tierras catalanas. Uno de los principales fue porque, en ese momento, formaba parte del combinado nacional argentino y ese era su principal objetivo.

“Pero en ningún momento me llamó la atención. Independiente era un equipo importante e iba a competir por títulos, me tocaba estar en la Selección Argentina con Menotti y las grandes figuras que habían en ese momento que fueron campeones en Argentina 78, además de Maradona”.

“En realidad no sé si era porque yo era muy niño, porque no lo pensé bien, porque no lo imaginaba o porque me sentía muy a gusto en mi país que no tuve ganas de irme. Me preguntó la directiva y le dije que para mí no era interesante”, añadió.