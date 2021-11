Cuando José Ramón Fernández intentó intimidar a Paty Chapoy pero no lo consiguió

José Ramón Fernández y Paty Chapoy formaron parte fundamental del nacimiento de Azteca. (Fotos: Cuartoscuro // Instagram@chapoypati)

José Ramón Fernández siempre ha tenido una personalidad imponente que pocas personas se atreven a desafiar. Es difícil imaginar a este ícono del periodismo acatando órdenes sin emitir alguna queja. Pero así fue durante una época en la que coincidió en TV Azteca con otra figura rutilante de los medios de comunicación.

Se trata nada más y nada menos que de Paty Chapoy, una de las periodistas más destacadas en la industria. Así lo contó la propia Paty en diálogo con Joserra para la saga Personajes de ESPN. “Cuando llegué a TV Azteca, estoy hablando de hace 27 años, hubo una reunión con algunos personajes. Yo no conocía a nadie. Te conocía a ti (a José Ramón) porque salías en la tele”, recordó la conductora de Ventaneando.

José Ramón estaba molesto con la decisión de que Chapoy se hiciera de la producción del Canal 7, pues consideraba que ella no tenía conocimientos de la fuente deportiva. Fiel a su carácter, no escatimó en gesto de enfado desde el primer momento.

“Recuerdo que llegamos y de pronto tú llegaste cómo el gruñón número uno y me empezaste a regañar. (Me dijiste) que yo qué sabía de deportes”, narró Paty.

José Ramón Fernández tiene un carácter por demás peculiar. (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

Paty simplemente estaba acatando los encargos que le había hecho el dueño de la televisora. José Ramón, pese a ello, se mantuvo firme al menos en un inicio, pero luego cambió su trato cuando escuchó una propuesta editorial de Chapoy. “En ese entonces Ricardo (Salinas Pliego) decidió que, además de asesorarlo a él ,fuera la directora de producción de la naciente Azteca. Me pusiste una regañada y yo me reí contigo y te dije: ‘Si me lo permiten voy a hacer del Canal 7, un canal dedicado al deporte’”.

Chapoy recordó lo que hizo por la sección deportiva y resaltó la libertad creativa de la que gozaron Fernández y su equipo en el canal:

“Ahí te volviste como el corderito. Pero no lo logré (hacer un canal sólo de deportes), pero sí logré que continuaran ustedes haciendo lo que querían hacer”

Si bien el Canal 7 se dedicó a diversos contenidos, y no únicamente a deportes, José Ramón Fernández tuvo la oportunidad de desplegar a un gran equipo de comentaristas, narradores y reporteros. Pocas veces en la historia de la televisión deportiva mexicana se juntaron voces tan célebres cuyos aportes conformaban la mesa más dinámica y polémica de aquella época. Con el paso del tiempo, Fernández también abrió el paso a nuevas generaciones que hasta el día de hoy se mantienen vigentes en las transmisiones de la televisora del Ajusco.

Paty Chapoy permitió que José Ramón pudiera trabajar con su estilo (Foto: Instagram @ventaneandouno).

Después de dejar atrás la era de Imevisión, cuando José Ramón debía batallar por encontrar eventos, ahora tenían de su lado a una empresa naciente que quería competir de igual a igual con Televisa, que en ese entonces gobernaba la industria. TV Azteca conformó un equipo variopinto que contaba con especialistas en futbol, NFL, NBA, automovilismo y toros. No había persona que José Ramón dejara suelto cuando ya disponía de unos recursos que antes no hubiera podido imaginar.

Algunos de aquellos comentaristas lo siguen acompañando hasta el día de hoy en ESPN, como son los casos de Rafael Puente Suárez, Roberto Gómez Junco, Ciro Procuna y, desde luego, David Faitelson, que ya en ese entonces destacaba por su estilo. También surgieron figuras que destacarían en otros medios de comunicación. Francisco Javier González, el caso más destacado.

Más tarde, de manera gradual, entraron en escena los rostros que hasta el día de hoy son sumamente reconocibles en las pantallas de esa emisora: Christian Martinoli, Luis García, Antonio Rosique, David Medrano y Carlos Guerrero. Y pensar que todo empezó gracias a un desencuentro entre José Ramón Fernández y Paty Chapoy.

