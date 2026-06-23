Hallan sin vida a Jessica Magdalena en Guanajuato: fue encontrada calcinada y con huellas de violencia

Jessica Magdalena desapareció el 10 de junio en León y días después fue localizada sin vida en una zona cerril de Guanajuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de Jessica Magdalena López Ramos terminó de la peor manera. La mujer, de 33 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en la ciudad de León, Guanajuato, fue localizada sin vida luego de varios días de incertidumbre y de una intensa exigencia de sus familiares para que las autoridades esclarecieran su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este lunes que el cuerpo localizado días atrás en una zona cerril corresponde a Jessica Magdalena, quien presentaba huellas de violencia y había sido encontrada calcinada.

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La dependencia informó que la identificación fue posible gracias a la aplicación de diversos estudios científicos y forenses, debido al estado en que fue hallado el cuerpo.

El caso ha generado indignación entre familiares y colectivos de búsqueda, especialmente porque la familia sostiene públicamente que la expareja sentimental de la víctima estaría relacionada con su desaparición y posterior asesinato.

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Salió con su expareja y nunca regresó

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Jessica Magdalena salió de su domicilio el pasado 10 de junio, alrededor de las 12:30 horas, a bordo de una camioneta tipo Jeep.

La Fiscalía confirmó la identidad de la víctima mediante estudios de genética, antropología y odontología forense. (X @@AlbaProtocolo)

La mujer iba acompañada de su expareja sentimental, identificada como Julián Montelongo Solís, originario del estado de Michoacán.

Horas después, la camioneta regresó al domicilio familiar, pero Jessica ya no se encontraba en ella.

Sus familiares señalaron además que al revisar el vehículo se percataron de la desaparición de diversos objetos de valor y documentación relacionada con la unidad.

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Las autoridades informaron que la última vez que Jessica fue vista se encontraba en el paradero de camiones Europlaza, ubicado en la colonia Valle de León, en el municipio de León.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por lo que se activó una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba con el folio GTO-0592/2026.

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Familiares de la mujer señalan públicamente a la expareja sentimental de Jessica como una de las líneas que debe ser investigada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese momento, familiares y amigos emprendieron una intensa campaña de búsqueda y difusión en redes sociales con la esperanza de localizarla con vida.

El cuerpo fue localizado en una zona cerril

El domingo 14 de junio, habitantes de la comunidad de La Loma, ubicada entre los municipios de León y San Francisco del Rincón, reportaron a las autoridades el hallazgo de un cuerpo envuelto en una cobija y parcialmente calcinado.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba evidentes huellas de violencia y le faltaba una extremidad.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó que el hallazgo ocurrió en una zona cerril cercana a la carretera León-Aguascalientes, a la altura de la comunidad de La Loma.

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Debido al avanzado estado de deterioro del cuerpo, las autoridades realizaron diversas diligencias periciales y estudios especializados antes de poder confirmar la identidad de la víctima.

La carpeta de investigación permanece abierta por los delitos de feminicidio y desaparición de personas. | Jovani Pérez

Fue hasta la tarde del domingo 21 de junio cuando la familia de Jessica Magdalena fue notificada oficialmente de que el cuerpo localizado correspondía al de la mujer desaparecida.

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En un comunicado, la Fiscalía informó que la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas logró establecer plenamente la identidad de la víctima mediante la aplicación de pruebas científicas de genética forense, lofoscopía, antropología y odontología forense.

Una vez confirmada la identidad, el Ministerio Público activó el Protocolo de Notificación de Alto Impacto para informar a los familiares sobre los avances de la investigación y la correspondencia del perfil genético.

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La dependencia estatal informó que el cuerpo ya fue entregado a sus seres queridos.

Investigación por feminicidio continúa abierta

La Fiscalía de Guanajuato aseguró que mantiene abierta la carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y desaparición de personas y que se están agotando todas las líneas de investigación para identificar, capturar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

“La Fiscalía agota de forma prioritaria todas las líneas de análisis para identificar, capturar y presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este atroz crimen”, indicó la dependencia.

El caso ha causado una fuerte conmoción en León y en otros municipios de Guanajuato, particularmente porque Jessica Magdalena era madre de un adolescente de 14 años que dependía económicamente de ella y que ahora ha quedado huérfano.

La familia de la víctima ha insistido en que las autoridades investiguen a profundidad las circunstancias en que desapareció y las personas con las que tuvo contacto antes de ser localizada sin vida.

Mientras la investigación avanza, el feminicidio de Jessica Magdalena vuelve a poner sobre la mesa la violencia que enfrentan las mujeres en Guanajuato y las dificultades que muchas familias atraviesan en la búsqueda de personas desaparecidas y en la exigencia de justicia para las víctimas de violencia de género.