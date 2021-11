Por qué a Christian Pulisic, el verdugo del Tricolor, le disgusta su apodo

Christian Pulisic fue clave en el encuentro frente a México (Foto: Trevor Ruszkowski/Reuters)

Christian Pulisic se ha mantenido presente en la memoria de sus compatriotas por ser uno de los talentos nacionales que vislumbran en el extranjero y que se postula como uno de los futbolistas más sobresalientes del continente europeo.

Sin embargo, durante los últimos meses también se ha convertido en alguien imposible de olvidar para la afición mexicana, pues el mediocampista del Chelsea de la Premier League de Inglaterra se ha convertido en el verdugo del combinado dirigido por Gerardo Martino. Primero, fue quien sentenció la final de la Nations League a su favor en el verano pasado y, recientemente, fue el encargado de abrir el marcador a favor de los Estados Unidos frente a México en el cotejo de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Con las destacadas actuaciones, el futbolista se ha ganado el famoso apodo del nuevo Capitán América. De tal manera que se ha ido ganando el mote que originalmente fue ocupado por Landon Donovan.

No obstante, Pulisic ha llamado la atención al declarar que no le gusta que le llamen de tal forma, pues no se siente bien con ese apodo a pesar de ser el hombre insignia al ataque del equipo nacional de los Estados Unidos. Aunque dicho apodo lo ha acompañado ya durante algunos años de su carrera, Christian se siente incómodo con él.

Pulisic se ha convertido en un jugador insignia de Estados Unidos (Foto: Christopher Hanewinckel/Reuters)

<b>“</b>No soy fanático de que me llamen así, para ser honesto, especialmente por mis compañeros de equipo”, señaló el jugador en una entrevista para GQ cuando se le cuestionó acerca del tema.

A lo largo de las eliminatorias de clasificación para la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Rusia durante el 2018, la escuadra de las Barras y las Estrellas no pudo alcanzar el boleto para el certamen veraniego. De acuerdo con distintos reportes de aquél año, varios jugadores miraron a Pulisic llorar por el resultado que consiguieron en la última jornada del clasificatorio en Concacaf y en el cuál dejaron ir la posibilidad de subirse al avión rumbo a la tierra de los zares.

Uno de los críticos más duros de los jugadores de aquella plantilla que no lograron su boleto a la justa fue Alexis Lalas, el ex futbolista y comandante de las selecciones del país estadounidense en la década de los noventas. “Son un montón de millonarios tatuados, suaves y de bajo rendimiento. Eso te incluye a ti también, Wonder Boy (Pulisic)”, señaló Lalas.

Dicha acción molestó al hoy “10″ de los Estados Unidos y en la misma entrevista para GC habló acerca de aquella declaración de Alexis.

El festejo en respuesta a Guillermo Ochoa (Foto: Twitter/@FerCevallosF)

“Lo peor que se puede escuchar es, `Simplemente no les importa. No se esforzaron lo suficiente´. Porque sentía que di todo lo que tenía y no era suficiente… Me presionaba porque quería ser ese jugador que todos querían fuera”, señaló el actual segundo jugador más caro de la Concacaf.

Previo al duelo frente a la Selección Mexicana del pasado viernes, Guillermo Ochoa aseguró que la plantilla estadounidense se ha convertido en un simple reflejo del combinado mexicano. Durante el mismo compromiso el mismo Pulisic festejó con un contundente mensaje “El hombre en el espejo”, a modo de respuesta.

“Creo que ustedes saben el mensaje. No hay necesidad de hablar tanto de eso, no es algo muy grande. No estoy tratando de causar controversia, simplemente fue una idea que se me metió a la cabeza y que de hecho la escribí en el espejo. Es broma, alguien lo hizo por mí”, declaró en conferencia de prensa el jugador del Chelsea después del encuentro.

