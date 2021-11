Canelo Álvarez criticó a las autoridades por negar Premio Nacional del Deporte a Eddy Reynoso

(Foto: Instagram/canelo)

En vísperas de aspirar a convertirse en el primer campeón mexicano indiscutible en la historia, de la mano de Eddy Reynoso, Canelo Álvarez arremetió contra las autoridades mexicanas por negarle el Premio Nacional del Deporte. Luego de haber librado la ceremonia de pesaje, junto con su próximo rival Caleb Plant, el mejor libra por libra mostró su inconformidad por no haberle otorgado el reconocimiento a su entrenador.

“Me molestó mucho porque no había otro más que él para ganar ese premio. Mis respetos para el que se lo dieron porque, sin demeritar nada, él está buscando eso, pero creo que Eddy es la persona indicada, que se merecía el Premio Nacional del Deporte y desafortunadamente no apoyan mucho el boxeo, por eso no voltean mucho para acá”, condenó.

Y es que el 18 de octubre de 2021, la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) dio a conocer el nombre de la persona que nominó al galardón que se otorga anualmente a las y los exponentes del deporte nacional. En la categoría de entrenador, confirmaron el nombre de Eddison Omar Reynoso Sandoval por la trayectoria que ha construido con Canelo Álvarez, principalmente, así como con el resto de los pugilistas que se han integrado a su gimnasio de boxeo.

USA9374. ARLINGTON (TX, EEUU), 08/05/2021.- Fotografía cedida por Matchroom donde aparece el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez mientras celebra su victoria contra el británico Billy Joe Saunders hoy sábado en el estadio AT&T en Arlington, Texas. Canelo Álvarez derrotó por nocaut al inglés Saunders y unificó así los cinturones WBC, WBA y WBO del supermediano de la Organización Mundial del Boxeo. EFE/Ed Mulholland/Matchroom /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

No obstante, diez días después de la nominación, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio a conocer el nombre de los galardonados, aunque no figuró el de Reynoso Sandoval. El reconocimiento fue entregado a Jannet Alegría Peña, quien destacó por sus logros en taekwondo paralímpico, así como José Manuel Zayas, el entrenador de Aremi Fuentes, atleta que ganó la medalla de bronce en halterofilia.

Información en desarrollo*