La razón por la que Álvaro Morales no ve a México en el quinto partido con el Tata Martino

Álvaro Morales no ve en Gerardo Martino a un DT capaz de llevar a México al siguiente nivel. (Fotos: Twitter/@BullyingFutbol// Reuters)

Álvaro Morales siempre tiene algo polémico que decir. En esta ocasión, el comentarista no ha dejado pasar el tenso momento que vive la Selección Mexicana y, en particular, su director técnico, Gerardo Tata Martino, al que le han llovido todo tipo de críticas tras la derrota del viernes en contra de Estados Unidos. Ahora, el partido ante Canadá se revela como clave para no correr riesgos en la ruta rumbo a Qatar 2022.

El Brujo se mostró crítico con el nivel que ha evidenciado el Tri hasta el momento y con los objetivos que potencialmente se pueden alcanzar con Martino en el banquillo. “Jugando así, como hemos jugado en esta eliminatoria, no trascenderemos más allá de una primera ronda de la Copa del Mundo, en la que hemos clasificado consecutivamente desde el Mundial del 94. El tema no es si México va a clasificar o no: va a clasificar porque hay peores selecciones”, analizó Morales para SportsCenter de ESPN.

Para trazar una comparación, el también narrador trajo a colación el grupo que enfrentó México en el pasado mundial y comparó el nivel de entonces con el actual. “Si nos toca Alemania, Corea del Sur, Suecia, jugando así, no pasamos. Eso es lo que tenemos que cuestionar: si tenemos el técnico capaz de llevarnos más allá. No hablo del quinto partido. Porque el quinto partido me parece una meta mediocre”, valoró Álvaro sobre las aspiraciones del conjunto azteca.

Gerardo Martino vive su momento más crítico como DT de México. (Foto: José Méndez/EFE)

Después, Morales argumentó que si en el pasado Martino tuvo planteles de primer nivel, y quedó a deber, la realidad con México solo puede estar lejos de los escalones más altos. “Yo no siento que él sea capaz de hacerlo. Si dirigió al Ferrari del Barcelona y no ganó, si dirigió al Ferrari de Argentina y no ganó (en ambos con Messisito), ¿qué podemos esperar nosotros entonces? Nada”.

Acerca de si todavía hay un margen de mejora y corrección para el entrenador nacional, Morales también enumeró los requisitos que Martino tendría que cumplir. “Que nos haga pensar que sí ve los partidos, que le da seguimiento a los jugadores en Europa y en el fútbol mexicano, si realmente está convocando a los mejores”.

Álvaro también tuvo tiempo para hacer mención a los jugadores que han sido relegado por el Tata, entre los que destacan Chicharito Hernández y Gerardo Arteaga. “Debe solventar diferencias con algunas figuras con las que se ha tenido problemas y se les ha marginado. O que nos haga ver que no es capaz y que dé un paso al costado”, expresó con tono crítico el comentarista en su intervención.

La Selección Mexicana deberá lidiar con el clima gélido de Canadá. (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Su crítica mordaz no se quedó ahí, pues además resaltó que, en caso de perder contra Canadá, Martino tendría que dar un paso al costado. “Para mí, si perdemos contra Canadá y Panamá hace lo propio contra El Salvador, y nos desbancan del segundo lugar al cuarto, para mí el Tata Martino no tendría más cabida”.

Ese escenario sería el más crítico para la Selección Mexicana de todas las posibles combinaciones, pues dejaría al equipo tricolor en el puesto de repechaje.

Aunque también aclaró que esa sería su decisión y que los directivos seguramente piensan diferente y optarían por darle una oportunidad más al entrenador en vista del nivel que tiene al Octagonal de la zona. “Pero habrá directivos que le gusta el canto hipnótico, el verso hipnótico, y las señales de humo. Entonces, entendiendo que todavía hay peores equipos en esta área, los directivos le van a dar colchón. Yo no se lo daría”, concluyó el Brujo.

