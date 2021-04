“Todos ahí se ven como monstruos”: el padre de David Benavidez insinuó casos de dopaje en el ‘Canelo Team’

El padre de David Benavidez señaló posibles casos de dopaje en el Canelo Team (Foto: Instagram/canelo)

La fama del equipo de entrenamiento conocido como “Canelo Team”, encabezado por Eddy Reynoso, ha crecido de manera paralela el éxito conseguido por Saúl Álvarez en el ring. Sin embargo, a pesar de las grandes actuaciones que han protagonizado, José Benavidez, padre del boxeador mexico-americano David Benavidez, insinuó sobre el posible dopaje en el púgil tapatío, así como en otros personajes con actividad en el mismo grupo.

Luego del anuncio de la próxima pelea de Álvarez en contra del británico Billy Joe Saunders, el equipo de David Benavidez lo ha postulado como un posible rival. De hecho, por medio de declaraciones han querido encender la rivalidad con Álvarez, anticipando un entrenamiento en el futuro próximo.

En entrevista con el portal AKHi TV, declaró tener algunas dudas, pues “Canelo de pronto se convirtió en Superman. Me refiero a que ya lo han atrapado antes con esteroides. Se ve más marcado y fuerte”. Con esa afirmación, hizo alusión a lo acontecido a mediados de 2018, cuando se dio a conocer el resultado positivo en el examen de dopaje realizado por la Comisión de Nevada.

David Benavidez y su equipo se han declarado listos para enfrentar al tapatío en un pleito oficial (Foto: Instagram@benavidez300)

En esa ocasión, a dos meses de enfrentarse a Gennady Golovkin, la empresa Golden Boy notificó que el boxeador pudo haber ingerido clembuterol. Se trata de un anabolizante empleado para el incremento de la masa muscular, aunque en México es empleado en animales de consumo para incrementar la cantidad de carne. Como resultado, la pelea fue reprogramada para el mes de septiembre y, aunque se determinó que el consumo fue involuntario, el mexicano se responsabilizó del resultado.

“No quiero involucrar a nadie más. Realmente este fue un error que yo cometí por no documentarme, al no leer sobre este tema, sobre la gravedad que hay en México en la carne. Fue un error de mi parte, en ese sentido, pero jamás lo hice intencional. Jamás lo hice para ayudarme en rendimiento, jamás lo haría en mi vida. Fue un error nada más el no documentarme sobre este problema en México. Lo cometí y no volverá a pasar”, declaró.

Por otra parte, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, justificó la ingesta y dijo “Lamentablemente nuestro país tiene un problema de salud pública. Nuestra carne es contaminada por el clembuterol para aumentar la cantidad y por ello no debe haber razón alguna para sancionarlo”.

Benavidez señaló a Óscar Valdez, quien también se encuentra bajo el entrenamiento de Eddy Reynoso (Foto: Instagram/oscarvaldez56)

A pesar de la explicación del Canelo y Sulaimán, José Benavidez no dudó en referirse al hecho. Además, insinuó que no es el único que podría estar consumiendo dichas sustancia, pues “Todos ahí se ven como monstruos. Mira a Óscar Valdez, se vio como un animal contra Berchelt. Pero algo está pasando ahí”, sentenció.

Aunque insinuó que los éxitos, así como la transformación en el físico del tapatío pueden estar vinculados al dopaje, aseguró que su hijo de 24 años puede garantizar un buen espectáculo en caso de un pleito.

“(Canelo “Álvarez”) genera mucho dinero ¿cierto?. Así que, con esteroides o sin esteroides, pienso que David le dará a los fans una buena pelea y (Canelo) estará en problemas. No estoy diciendo que lo vamos a vencer. Vamos a intentarlo, mis respetos para él. Es fuerte y disciplinado, pero al mismo tiempo, con esteroides o sin esteroides estamos listos”, declaró con firmeza.

El boxeador mexicano Saúl Álvarez buscará unificar los títulos de peso supermediano en este 2021 (Foto: EFE)

De hecho, se dijeron listos en caso de que Saunders sufra algún contratiempo que le impida estar presente en su próximo compromiso. “Vamos a entrenar y nos vamos a mantener enfocados y si nos dan la noticia con una semana o con 24 horas (de anticipación), la tomaremos porque sé que estaremos listos”, adelantó.

Saúl “Canelo” Álvarez se planteó unificar los títulos de la división de peso supermediano en este 2021. Para ello, deberá enfrentar y vencer al británico, quien posee el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el próximo 8 de mayo. En caso de lograrlo, su siguiente objetivo será en septiembre, cuando se pacte el compromiso con Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

