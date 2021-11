Las lujosas vacaciones del Canelo Álvarez con Fernanda Gómez tras vencer a Caleb Plant

Canelo decidió pasar unas vacaciones con su esposa, Fernanda Moreno (Foto: Joe Camporeale/Reuters)

Tras haberse convertido en el campeón supermediano indiscutido en todas las organizaciones internacionales de boxeo, Saúl Canelo Álvarez ha decidido darse un respiro para pasar tiempo con su familia. Después de derrotar al pugilista norteamericano, Caleb Plant, el boxeador tomo la elección de descansar y viajar a Francia en compañía de su esposa, Fernanda Gómez.

Mediante publicaciones en redes sociales fue posible saber que el Canelo se encuentra de románticas vacaciones en Paris. La pareja mexicana decidió hospedarse en un hotel con un balcón con vista a la Torre Eiffel, una de las maravillas del mundo moderno.

Globos con listones dorados, tapiz y cortinas de rosas blancas, macarrones, champaña y fotografías de momentos de la pareja colgadas: así fue la ambientación con la que Álvarez y Gómez gozaron dentro de su habitación en la Ciudad del Amor.

Así expresó su amor Fernanda Gómez hacia el Canelo (Foto: Instagram/@fernandagmtz)

En las publicaciones de Fernanda Gómez también se pudo apreciar un post dedicado única y exclusivamente al Canelo, se puede apreciar que el tapatío está sentado en lo que aparentemente es un lobby; en la imagen se puede leer una calcomanía con un la leyenda “mon Amour” que traducido al español significa, “mi amor”. Dicha imagen, fue subida también por el jalisciense a su cuenta oficial

El viaje a París no es el primero que Canelo realiza con su actual esposa. Cuando recién se casó en mayo del presenta año, su “luna de miel” fue en otro país europeo, Croacia. Incluso, Álvarez reciamente dijo que durante dicho viaje como recién casado, no pudo dejar sus guantes porque debía mantener el entrenamiento.

Además de las imágenes, la esposa del Canelo Álvarez aprovechó la oportunidad para exhibir a detalle cómo era la habitación en el que se hospedan, ambientándolo con una canción de fondo: Petite Fleur de la cantautora canadiense Jill Baeber.

Esta fue la decoración en el cuarto del Canelo (Foto: Instagram/@fernandagmtz)

Fernanda Gómez es originaria de Guadalajara, Jalisco, y comenzó su romance con el boxeador de 31 años en 2016. Aunque se vio a la pareja en público por primera ocasión en 2017 cuando Saúl se midió a julio César Chávez JR. Si bien tuvieron un distanciamiento, en 2019 retomaron el romance y contrajeron nupcias en mayo de 2021.

Canelo tiene en total 4 hijos, cada uno de ellos producto de una relación diferente. María Fernanda Álvarez, quien nació en 2017, es hija de la actual esposa de Álvarez. Fernanda Gómez. El nacimiento de la penúltima en la línea, fue en 2017, cuando sus padres estaban separados por un romance entre el deportista y Shannon de Lima.

La boda de Álvarez y Gómez se llevó a cabo el 22 de mayo del año en curso en la Catedral de Guadalajara (la unión religiosa) y en en el Rancho las Reinas, ubicado en San Isidro Mazatepec, propiedad del Canelo. Al evento asistieron múltiples personalidades del medio artístico, y la fiesta tuvo actos como el de Maná o el de Los Ángeles Azules.

Así es la vista a la Torre Eiffel desde la habitación de Álvarez (Foto: Instagram/@fernandagmtz)

Las vacaciones en Paris pueden representar un premio al esfuerzo que Canelo ha mostrado durante toda su carrera. En el último combate que sostuvo frente a Caleb Plant, el mexicano se llevó un total de USD 40 millones únicamente por subirse al ring. Según establecen diversos medios, la cifra podría elevarse hasta USD 140 millones por patrocinadores, regalías del pago por evento y más.

Actualmente no hay nada pactado para Canelo. No se sabe a ciencia cierta quién será su siguiente rival; se ha hablado de una tercera pelea en contra de Gennady Golovkin, aunque no hay confirmación. Por el momento, el mexicano se mantiene concentrado en sus vacaciones y su familia.

