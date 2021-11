La dura crítica de Faitelson al Tricolor: “EEUU no le ganó a ninguna potencia mundial”

Selección Mexicana y Faitelson. (Foto: Reuters/Captura ESPN)

Tras la derrota de la Selección Mexicana el día de ayer en la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el TQL Stadium, la afición mexicana y la prensa, no tardaron en criticar al equipo de Gerardo Martino tras su actuación. Ante ello, el comentarista de ESPN, David Faitelson no perdió la oportunidad de recriminar al Tricolor, mencionando que los Estados Unidos no le ganaron a ninguna potencia mundial.

El conjunto dirigido por Gregg Berhalter, tras la victoria por el fatídico marcador de 2 a 0, se posicionó en primer lugar del octagonal final, llegando a 14 puntos e igualando a México. Únicamente la diferencia de goles favoreció al combinado de las barras y las estrellas.

Los goles del encuentro fueron anotados por el extremo del Chelsea, Christian Pulisic, al minuto 74. El futbolista entró de cambio, debido a una recomendación del equipo inglés por su recuperación de la lesión que sufrió en el tobillo. Por su parte, la segunda anotación fue a través del mediocampista de la Juventus, Weston McKennie al minuto 85.

La ciudad de Cincinnati se volvió una fiesta con la victoria de Estados Unidos sobre su rival del área. Incluso, comienzan a tomar una serie de partidos invictos frente al Tri, después de sus triunfos en las finales de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro. De esta manera, el combinado azteca perdió su invicto en el octagonal.

Información en Desarrollo*