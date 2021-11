Cómo es la relación entre Checo Pérez y Max Verstappen

En el Gran Premio de México, Max Verstappen se colocó en el primer puesto de la competición, por su parte, Checo Pérez se subió al podio en el tercer lugar. (Fotos: Twitter@SChecoperez // Reuters)

La escuedería de Red Bull es una de las más fuertes de la Fórmula 1. Actualmente se encuentra a un punto del primer lugar de la competición y si continua con sus dos conductores en el podio para las próximas carreras, podrán superar a Mercedes y alzarse como la mejor constructora de la F1 2021. El trabajo de Max Verstappen y Sergio Pérez ha sido fundamental para lograr esto, por lo que una buena relación entre ambos pilotos es crucial.

Recientemente, ESPN reveló una entrevista con ambos conductores, en las que se les cuestionó cómo es la relación entre ambos. Las dos caras de Red Bull aprovecharon esta pregunta para aclarar cualquier duda sobre su compañerismo y profesionalismo. Tanto Checo como Verstappen rompieron con cualquier idea de que exista envidia o que simplemente no se agraden.

El mexicano aseguró que el trabajo de ambos es muy fuerte. “En las carreras se nota, de no ser así, no podríamos ganar tantas carreras o no le podríamos quitar tantos puntos a Mercedes”, comentó Pérez con una sonrisa.

Por su parte, Max aseveró lo siguiente: “Ha sido genial trabajar con él, lo enfrenté muchas veces antes, pero ahora es genial ser compañeros de equipo, nos llevamos muy bien. Estamos poniendo al equipo por encima de todo y trabajamos juntos”. Dejando claro que existe una relación profesional entre ambos.

Sergio Perez hizo historia al ser el primer mexicano en subirse a un podio de F1 en el territorio nacional. (Foto: EFE/ José Méndez)

La buena relación entre ambos ha llevado a Red Bull a una de sus mejores temporadas. Hay expertos en la Fórmula 1 que consideran esta temporada como una de las más emocionantes de los últimos tiempos. Con cuatro carreras restantes y sin un ganador claro, el cierre de esta temporada será un misterio. Aunque es un hecho que el primer puesto de la competencia se decidirá entre el equipo de la bebida energética y Mercedes.

Los últimos tres Grandes Premios han sido un éxito total para Verstappen y Pérez. Su gran paso comenzó en Turquía, cuando se colocaron en el segundo y tercer puesto respectivamente, solo por detrás de Valtteri Bottas. Posteriormente, el continente americano les deparó dos carreras casi perfectas.

En Estados Unidos, Max se mantuvo al frente de la competencia y culminó en el primer puesto, el segundo lugar fue para Hamilton y el tercer puesto para Sergio. Una semana más tarde, en México, este mismo podio se volvió a repetir, con el detalle de que Checo Pérez hizo historia al ser el primer mexicano en subirse al podio en su propio país.

Con 24 años, Max Verstappen es catalogado como el futuro y el presente de la Fórmula 1, siendo una pieza clave para la escudería de Red Bull. (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

Respecto al premio de pilotos del 2021, con las últimas victorias de Verstappen, este se puso a 19 puntos de distancia de Hamilton, lo que lo pone un paso más cerca de conseguir el máximo reconocimiento individual de la Fórmula 1. Respecto a Checo Pérez, con sus tres podios consecutivos, se ha logrado posicionar a 20 puntos del tercer lugar ocupado por Bottas en la tabla general.

La próxima competición será el Gran Premio de Brasil, competición que puede ser crucial de cara a la recta final de la temporada. Por si las buenas noticias no eran suficientes para Red Bull, ahora Lewis Hamilton será sancionado con cinco posiciones para el comienzo de la carrera el próximo domingo 14 de noviembre. Por si fuera poco, el auto del piloto de Mercedes no pasó las pruebas del viernes y podrían descalificar al corredor británico.

La buena relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen es visible en la entrevista, en sus palabras y en la pista. Los frutos de esto pueden desembocar en una de las temporadas más exitosas para la escudería de Red Bull. En cuatro semanas se conocerá el dictamen final.





SEGUIR LEYENDO: