La brutal crítica de Martinoli con la que tundió a los asistentes del GP de México

Martinoli dio su punto de vista sobre el GP México. (Foto: @cmartinolimx/IG - Reuters)

El Gran Premio de México causó un furor pocas veces visto entre la afición mexicana. Sergio Checo Pérez se ganó de nuevo el corazón de todo el público mexicano. Sin embargo, en redes sociales el debate en relación con los precios de asistir al evento no pudieron faltar. Desde algunas trincheras, se acusó al evento de ser elitista y de contar con aficionados de ocasión. Al respecto, Christian Martinoli emitió su punto de vista.

En una transmisión del canal de YouTube del Doctor García, el cronista evidenció a la gente que, sin ser aficionada a la Fórmula 1, asiste a este tipo de eventos. “El aficionado recalcitrante sí va. Hay mucho mamador, como en los toros. El mamador va, se empeda como Dios, está viendo a ver a quién se liga. Se da en todo y en México nos gusta mucho ese mame“, opinó Martinoli.

Para Martinoli, el asunto tiene que ver con las dificultades de apreciación que se presentan en el evento. En cambio, según el comentarista, cuando el espectáculo se ve en la televisión las sensaciones son diferentes. Aunque, claro, recalcó que asistir brinda un estatus que no tienen otros deportes.

Max Verstappen y Sergio Pérez hicieron el 1-3 en el GP de México. (Foto: Francisco Guasco/Reuters)

“Si tú vas a la pista, lo que ves son líneas. La televisión le da lentitud total, le da nitidez a un evento. Tú ves un partido en vivo, te das cuenta que la velocidad se maximiza. Son coches que van en una recta, y tú les ves las marcas en la tele. Ahí (en el autódromo) no los ves nunca. A los dos segundos ya desapareció de la recta”.

El relator también comentó la fiebre que se vive en México en los últimos tiempos con el ascenso al estrellato de Checo Pérez y la realización del Gran Premio en la capital del país. “Hay de todo. Lo que sí te puedo decir, en el aeropuerto, llegan todos los que estuvieron ahí. Son cientos y cientos de personas de otros estados que vienen acá a ver la Fórmula 1. Yo desde el principio estoy con Checo, me fui a la fácil. Está teniendo un buen año”.

Martinoli destacó la capacidad de Pérez al volante, pero matizó que la inversión de dinero suele marcar la diferencia entre los pilotos exitosos y los que no lo son. “Si tú no tienes plata para patrocinar, por más que seas un fenómeno en el volante y no te descubrieron, no tienes chances de acceder ahí”.

Checo Pérez es uno de los principales responsables del furor que se vive en México por la F1. (Foto: Francisco Guasco/Reuters)

“Al final para manejar un Fórmula 1, hay que tener ciertas condiciones. El automovilismo en es un deporte extremadamente caro, no estoy descubriendo el hilo negro”.

Martinoli destacó el respaldo que el piloto tapatío se ha ganado gracias a sus buenas actuaciones. “Pérez tiene muchas condiciones. Si Checo no tuviera talento, y el empuje económico y el respaldo constante de empresas mexicanas como la del Ingeniero (Carlos Slim), yo no sé si estuviera todavía en forma. No porque no tenga condiciones. Sino porque: ¿No tienes plata? Me traigo al ruso que tiene plata. La F1 también es un negocio macabro”.

Finalmente, el cronista apuntó hacia la constancia que ha mostrado Checo para seguir recibiendo apoyo por parte de las marcas que han depositado su confianza en él. “Qué bueno que ha demostrado con talento que tiene la capacidad como para que sigan apostando por él marcas importantes de mucho dinero. Porque hay que meterle, es en dólares. Son millones, en dólares, está pesado”.

SEGUIR LEYENDO: