Cuánto dinero ganó Canelo Álvarez en su primera pelea profesional

Canelo debutó como profesional el 29 de octubre de 2021 (Foto: Instagram/@canelo)

Un 29 de octubre, pero del año 2005, Saúl Canelo Álvarez comenzó a abrirse paso en el circuito profesional como boxeador. Dieciséis años después de aquel histórico debut, el atleta tapatío ha logrado consolidarse en la élite deportiva con títulos y récords. Sin embargo, a la par que ha engrosado su palmarés, también ha logrado ganar exorbitantes cifras de dinero por pelea, las cuáles se encuentran muy lejanas al primer pago que recibió por subirse al ring.

“El boxeo lo empecé porque me gusta, porque amo el boxeo y viene de la mano el negocio. Cuando debuté gané 800 pesos y no me importó. Me sacrificaba dando el peso desde niño, ganando nada, pero lo que me importa es el boxeo. Amo el boxeo, amo el boxeo y después empecé a vivir de él, vino de la mano el negocio”, recordó en una entrevista para el medio ESPN en vísperas de su pelea contra Gennady Golovkyn en 2017.

La primera vez que Canelo actuó como profesional fue contra Abraham González en la Arena Chololo Larios de Tonalá, Jalisco. Como es costumbre entre los púgiles que se abren paso en el deporte, el primer pleito fue pactado a cuatro rounds y por cada uno de ellos, Álavarez aseguró la ganancia de MXN 200, esa fue la tarifa. Los dos guerreros se encaminaron en una encarnizada pelea que casi cumple con lo pactado.

En ese momento, se embolsó MXN 200 por cada round que disputó (Foto: Instagram/@canelo)

Corría el cuarto episodio cuando Álvarez, que ya se había hecho fama de fortaleza y habilidad como amateur, derribó a su oponente con 18 segundos por disputarse. El veredicto oficial señaló que había ganado por nocaut técnico y así comenzó una prolífica trayectoria que pronto comenzó a hacerse un lugar en los medios de comunicación como una de las carreras más prometedoras.

Saúl recordó la primera pelea que sostuvo,16 años después, por medio de su perfil verificado de Instagram. Junto con una fotografía donde los integrantes de su esquina, entre quienes figura el joven Eddy Reynoso, levantan sus brazos en señal de victoria, escribió un texto. En él aseguró que “desde ese día me he subido 59 veces al ring, cada vez lo hago con la misma pasión y entrega”.

