Cuál fue el origen del odio entre Carlos Albert y Ricardo La Volpe

Albert siempre fue crítico con la personalidad de La Volpe (Foto: Instagram/@carlos_albert_57/Archivo)

Carlos Albert puso fin a su polémica carrera en los medios de comunicación el pasado viernes. Durante más de cuarenta años, el comentarista dejó en su camino diversas rivalidades con un sinfín de personajes ligados al mundo del futbol. Una de sus disputas más recordadas es la que sostuvo con el entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe. A pesar de que nunca se llevaron bien y de que los dardos eran una constante, hubo un momento que marcó la rivalidad para siempre.

Albert siempre fue crítico con la personalidad de La Volpe. Desde las épocas del Bigotón como jugador, ya eran comunes las críticas por parte del periodista. Pero ese tono se reforzó cuando Ricardo Antonio decidió incursionar en la dirección técnica. En un encuentro que tenía todos los avisos de salir mal, por el potente carácter de ambos, Albert y La Volpe se vieron las caras en una entrevista transmitida por CNI Canal 40.

En ese momento, el argentino tenía un año de haber tomado las riendas de la Selección Mexicana después de su paso por el Toluca. Albert contaba con muchas preguntas guardadas y no se quedó con las ganas de sacar todas las críticas que siempre decía al aire. Rápidamente la entrevista se convirtió en una discusión. El tema principal fue el recambio generacional que el timonel sudamericana tenía planificado hacer en el Tri.

Ricardo La Volpe fue uno de los principales rivales de Albert. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

Albert le preguntó a La Volpe por qué se había agarrado a golpes con Hugo Sánchez cuando el Bigotón dirigió al Penta en el Atlante. El DT lo negó y mencionó que Hugo estaba dolido por no ser entrenador de la selección nacional. La Volpe contraatacó de inmediato comenzó a cuestionar la negatividad que él percibía en la forma de hacer periodismo de Albert.

Pero en seguida Albert subió el tono de la conversación. “Me molesta que nos responsabilices de todo, de que somos ignorantes, de que en México no hay talento. Me molesta que señales a los periodistas y no tengas los huevos para señalar a los directivos”, dijo el periodista en respuesta.

El entrenador se mantuvo fijo en su postura y le recriminó a Albert su visión del fútbol mexicano. “Tus columnas son 98% negatividad. No has ganado nada. No puedes decir que no hay talento en México. No entienden o no quieren entender”. La Volpe destacó que desde su llegada al tricolor se había puesto como objetivo formar a nuevos jugadores, debido a que los antiguos referentes ya estaban de salida.

Carlos Albert siempre se caracterizó por su estilo controversial. (Foto: Instagram/@carlos_albert_57)

Las respuestas de La Volpe provocaron una fuerte reacción de Albert, que se dejó ir con todo. “Si tú no has ganado más que dos títulos en 25 años. Yo pensé que ibas a actuar con dignidad. Tú eres parte de esa mercadotecnia de la Selección Mexicana”, le reprochó al entrenador. Posteriormente le preguntó si el Tri iba a estar presente en el Mundial de Alemania. Ahí La Volpe respondió con una recordada frase: “No tengo ninguna duda. Paso caminando”.

Albert dijo que La Volpe estaba “abaratando” por los diversos jugadores a los que convocaba. El DT se defendió con el argumento de que el equipo estaba en construcción. Y fue ahí cuando todo estalló de forma irremediable. “¿Sabes lo que es un proceso? Vos no hablás de fútbol, hablás de cualquier cosa”, explotó La Volpe.

Luego, el timonel preguntó cuál sería la alternativa en caso de que un referente no pudiera ir a algún partido. “Si no va (Jared) Borgetti, ¿a quién llamamos?”, preguntó Ricardo. “A un joven”, respondió Albert, dándole la razón. “¿A quién?”, dijo el DT en tono de burla. “A un joven”, repitió el periodista. La Volpe se levantó de su silla y se marchó del estudio mientras Carlos tartamudeaba para formular una última pregunta. “Hasta lueguito, hasta ahí te la dejé”, se despidió La Volpe entre irónico y molesto.

