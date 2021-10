La dura crítica del Canelo Álvarez a Ryan García, integrante del Canelo Team, por su calidad como boxeador

Canelo y García en una sesión de entrenamiento (Foto: Instagram/@kingryan)

Ryan García es uno de los prospectos más alentadores en el mundo del boxeo, no por nada fue apodado The New Golden Boy. Con 23 años, el estadounidense con ascendencia mexicana se ha colocado en los ojos del mundo como un peleador solido en la categoría de los ligeros. García pertenece al famoso Canelo Team por lo que tiene contacto tanto con Eddy Reynoso como con el propio Saúl Álvarez.

Canelo, uno de los peleadores de mayor reconocimiento a nivel nacional y mundial, soltó fuertes declaraciones en contra del joven boxeador norteamericano. Señaló que no es un deportista que esté metido con el box completamente y adelantó que para él y su equipo esto es una mala señal.

También añadió que a su percepción, Ryan García estaba perdiendo el tiempo, pero que eso no le quita el talento: “Mira, Ryan tiene mucho talento, pero desde mi punto de vista está perdiendo demasiado tiempo. No lo veo del todo dedicado al 100% a este deporte y para nosotros eso es una mala señal”, expresó Álvarez para Showtime.

Uno de los rasgos por lo que Ryan García se ha caracterizado es por su apego a las raíces mexicanas en aspectos como la indumentaria. Y arriba del cuadrilátero, he demostrado ser un peleador sumamente veloz, ágil y con una pegada contundente. Pero todo talento debe trabajarse, al menos así lo cree Saúl Álvarez.

Canelo también afirmó que tienen que rogarle para que asista al gimnasio y entrenamientos, pues considera que todos los días que se entrenen se podrá aprender algo nuevo.

“Siempre tenemos<b> </b>que recordarle que venga al gimnasio, que entrene y aprenda, pero necesita estar aquí para hacerlo. Uno aprende cosas todos los días”

Además, el propio Saúl recordó cómo era él cuando iniciaba su carrera. Se puso como un ejemplo comparativo respecto a las peleas que él sostuvo y las que García ha tenido.

Abordó el tema de la cantidad de peleas ya que el californiano, con 23 años y con el apogeo por delante, apenas se midió en combate una vez en todo lo que va del 2021; fue en el mes de enero contra del británico Luke Campbell. Tenía pactadas dos más pero las canceló. La primera era contra Javier Fortuna, pero decidió evitarla para atender su salud mental; la segunda sería contra Joseph Díaz, pero tras una lesión y cirugía en la muñeca izquierda, también tuvo que ser cancelada.

“Estás aprendiendo día a día, como mínimo peleando cinco veces al año. Cuando comencé mi carrera, hice 15 peleas en un año. Ahí es donde estaba al comienzo de mi carrera. Así que definitivamente necesita ser un poco más dedicado”, fue lo que manifestó Saúl Canelo Álvarez con respecto a la falta de combates.

García mantiene un récord de 21 combates disputados y ha ganado en todos. De esos 21, 18 los ha conseguido a través de la vía rápida. Actualmente no posee ningún campeonato mundial, pero se espera que una vez regrese contienda por más de uno. Su ultimo enfrentamiento y victoria fue en el American Airlines Center, Dallas, Texas, frente a Luke Campbell, hizo sonar la campana apenas en el round 7.

Hoy en día, uno de los boxeadores más dominantes en su categoría es Teófimo López de 24 años, un estadounidense con ascendencia hondureña. López se ha mantenido en la contienda por los cinturones de la división de las 135 libras (Ligero). Se espera que en algún momento ambos pugilistas se encuentren y enciendan una de las nuevas rivalidades en el mundo del boxeo.

