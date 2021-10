Canelo Álvarez y su motivo para ser uno de los mejores boxeadores de la historia

Álvarez está a unos pasos de unificarse como el mejor "supermediano" del mundo (Foto: Twitter/@Canelo)

El boxeo mexicano es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Juan Manuel Márquez, Julio Cesar Chávez, Raúl Ratón Macías, y una lista larga de figuras componen el legado azteca en el mundo del box. Saúl Canelo Álvarez tiene la oportunidad de extender esta herencia y volverse un referente histórico.

Recientemente en conferencia de prensa compartió su intención de convertirse en uno de los exponentes mexicanos del box, meta que persigue desde su debut en 2005.

“La verdad desde ahí (su debut) seguía soñando y sigo soñando con ser uno de los mejores de la historia”

El boxeador jalisciense también manifestó que la mentalidad desde sus inicios en el box se mantiene y que la tendrá hasta que llegue el momento de su retiro. Además de que hizo hincapié en su pretensión de ser el mejor: “Obviamente empezamos hace 16, 17 años ya con esa misma mentalidad y seguimos pensando, todavía no nos retiramos y queremos ser los mejores en esto y seguir siéndolo”, dijo.

La pelea pactada para el 6 de noviembre es una de las más esperadas del año (Foto: Francisco Guasco/Archivo/EFE)

Doble triunfo para México

El mismo fin de semana en el que Canelo peleará en el MGM Grand de Las Vegas, se celebrará el GP de México; en dicha carrera, las expectativas para el piloto mexicano son altas gracias a sus últimos desempeños. Checo Pérez viene de ganar dos podios de forma consecutiva (Turquía y Estados Unidos).

No todos los fines de semana, dos de las figuras más importantes del deporte nacional comparten fechas y por ello Canelo se dice entusiasmado por la ocasión. Él espera que ambos puedan regalarle alegrías a México. Dijo ser aficionado al automovilismo y elogió la evolución de su compatriota como piloto de Fórmula 1.

“Me encantaría que los dos tuviéramos un triunfo. Imagínate lo que sería para México, me encantaría y obviamente todos saben que soy fanático de la Fórmula 1 y me encantaría que Checo ganara y que más que en nuestro país. Sería algo grandísimo. Últimamente ha estado imparable, la verdad que me gusta la manera en la que ahora sí es más decidido, con más agresividad cuando corre y eso es lo que lo ha hecho estar en los podios”, aseveró.

Canelo y Checo podrían regalarle una alegría doble al deporte mexicano (Fotos: Instagram @canelo / @schecoperez)

Hoy en día, Canelo Álvarez es considerado por muchos el mejor libra por libra. En su pelea del 6 de noviembre tiene la oportunidad de lograr una hazaña histórica, unificar en todas las organizaciones el campeonato, especialmente en en la división de “supermediano”.

Actualmente, el mexicano posee los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), e intentará ganarle al estadounidense invicto, Caleb Plant, el de la Federación Internacional (FIB).

“(Esto sería) De los logros más grandes en mi carrera, sin duda, porque nadie lo ha logrado en México, ni en Latinoamérica. Sería el primero y obviamente en el mundo uno de los pocos, porque pocos lo han logrado (poseer cuatro cinturones mundiales y unificar la categoría)”, afirmó Álvarez.

Hoy en día, Canelo Álvarez es considerado por muchos el mejor libra por libra (Foto: Ed MULHOLLAND/Matchroom Boxing/AFP)

Incluso, Saúl Álvarez cree que aún le faltan varios años de carrera y que la grandeza se construye a base de constancia. Pero para poder tenerla, primero hay que llegar, algo que no resulta tarea sencilla. También, le dio reconocimiento a Eddy Reynoso por este objetivo (unificar campeonatos).

“Como dicen por ahí, lo difícil no es llegar sino mantenerse, pero creo que las dos son difíciles, llegar y mantenerse. Así que aquí estamos y nos faltan muchos años todavía, pero con esa misma ilusión de ser los mejores... Eddy se propuso este objetivo de ser campeones unificados y aquí estamos en el camino. Estamos a una pelea de serlo”, sentenció el pugilista de 31 años ante los medios.

