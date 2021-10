Saúl “Canelo” Álvarez: la lujosa prenda con la que entrena previo a su pelea contra Caleb Plant

El Canelo Álvarez es uno de los deportistas mejor pagados del país. EFE/Francisco Guasco

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los deportistas mejor pagados de México, y eso lo da a conocer con los lujos que se da, ya sea en prendas, relojes, autos o hasta casas y mansiones.

Recientemente se dio a conocer la última prenda excéntrica del pugilista. Y es que en el programa ‘All Access: Canelo vs. Plant’ realizado por ShowTime Boxing y publicado en su canal de YouTube, en donde se muestra la preparación previa de los dos pugilistas previo a su pelea, la cuál será el próximo seis de noviembre, el Canelo mostró un short de la marca Dolce & Gabbana, el cual está decorado con diamantes Swarovski.

En el show se puede ver a Álvarez entrenando con la costosa y brillante prenda, además de que ante las cámaras explicó que los diamantes eran Swarovski. “Me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad es que entreno a gusto con ellos. Me siento especial”, se oye decir al boxeador mexicano a la cámara.

El boxeador también explica que no nació con los lujos que se da ahora, además de que él viene desde abajo, y eso lo respeta todo el mundo. “Venir desde abajo y hacer lo que estoy haciendo, ser el número uno, hacer historia, creo que todo mundo respeta eso. Debes tener mucho carácter en el boxeo para llegar a ser, si no lo tienes, si no tienes el carácter, el instinto de ser peleador puedes llegar, pero no es lo mismo”.

Álvarez se enfrentará el próximo 6 de noviembre a Plant. EFE/Étienne Laurent

La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant se levará a cabo el seis de noviembre en MGM Garden en Las Vegas, Nevada, por el campeonato de pesos supermedianos. Dicha pelea ayudará al Canelo a aumentar su fortuna, la cuál está valuada entre los USD140 millones y USD 165 millones.

El periodista Mike Coppinger, de ESPN, estimó que por su próxima pelea, el canelo se embolsará unos USD 40 millones, cifra muy superior a la de su oponente, pues se estima que él se llevará solo USD 10 millones.

La última pelea que protagonizó Álvarez, fue en mayo contra el británico Billy Joe Saunders a quien derrotó en el octavo round por nocaut técnico. En aquella ocasión el mexicano ganó USD 25 millones.

Con todo el dinero que tiene, no es de extrañarse que el mexicano tenga un gusto especial por las cosas lujosas. Tan solo para darse una idea de los gustos que se da, se sabe que es dueño de una colección de autos envidiable la cual incluye vehículos Ferrari, Lamborghini, Mustang, Bugatti y Mercedes Benz.

Canelo Álvarez a bordo de su avión privado. (Foto: Instagram/@canelo)

Ahora, con la nueva prenda decorada con diamantes Swarovski del Canelo, este reafirma su gusto por las cosas lujosas. Aunque el pugilista no reveló el costó del short, varios medios deportivos indicaron que las piezas de Swarovski tiene un costo que va desde los $31 a los $500 dólares; mientras que un short de Dolce & Gabbana tiene un costo que va desde los $738 dólares en delante.

Recientemente se dio a conocer que Eddy Reynoso, su entrenador, cobraba únicamente USD 30 mensuales por entrenar a Saúl Álvarez de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde cuando comenzaron a trabajar en conjunto, de acuerdo con información del diario El Economista.

Los logros conseguidos por el pugilista comenzaron a llevarse como la espuma y eso mejoró las condiciones económicas para ambos. Cuando el Canelo firmó con Golden Boy Promotions del ex boxeador Óscar de la Hoya, Reynoso tenía estipulado ganar el dos por ciento de las ganancias de Álvarez y en los últimos años, el porcentaje se elevó al 7 por ciento.

No obstante, el entrenador no ganaba solo lo que la promotora había estipulado, sino que Saúl Álvarez le dio un contrato individual por el trabajo llevado a cabo y en el cual se inició un pago de USD 5,000 y dicha cifra era pagada a Reynoso cada vez que el pugilista pactaba una nueva pelea, pues el pago era mensual por los meses de entrenamiento. Posteriormente, dicho sueldo se elevó a los USD 7,000.

De acuerdo con su último trato, ambos mantienen una sociedad que consiste en que el boxeador se quede con el 67% de los ingresos por concepto de pelea, mientras que Eddy se queda con el 37% de las ganancias debido a los entrenamientos, representación y asistencia en las esquinas del ring.

