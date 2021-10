Raúl Orvañanos brindó detalles de su próximo retiro de los medios

Raúl Orvañanos reveló detalles de su próximo retiro (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Los medios de comunicación deportivos en México ha dejado enmarcados a varios narradores icónicos para la afición mexicana. La constante lucha entre televisoras y emisoras ofrece diversas opciones para los espectadores, sin embargo, ciertas voces se han mantenido como entrañables y han sido reconocidas por varias décadas.

Uno de los casos más sonados es el de Raúl Orvañanos, quien ha figurado como narrador de futbol en el medio mexicano desde los años 70′s. Su reconocible voz se ha escuchado en los hogares de las familias aztecas desde cadenas como Imevisión, Televisa Deportes, y en años más recientes Fox Sports.

Ahora, con aproximadamente 50 años de carrera en los medios, el narrador ha comenzando a pensar en su próximo retiro de la profesión. Así lo hizo saber en entrevista para Apuntes de Rabona, donde reveló más detalles al respecto. “Cada vez está más cerca mi retiro, es una realidad pese a que me siento entero. Habrá una señal que me llegue para decir ‘Hasta aquí llegaste’ y entonces me dedicaré a mi gente”, expresó Orvañanos.

El narrador está a la espera de una “señal” que le indique que su carrera ha llegado a su fin. Además, indicó que sus planes post retiro serian pasar tiempo con sus seres queridos, dado que los medios no le han permitido disfrutar como él hubiese querido. “Desde mis 18 años a la fecha no he parado, nunca he tenido fines de semana y tu gente necesita tiempo, pero siempre agradecido porque por el futbol y la narración he conocido el mundo”, señaló.

Orvañanos disfrutó de gran reconocimiento debido a que pasó más de 10 años como narrador oficial de los partidos de la Selección Mexicana en las transmisiones de Televisa Deportes. Además, formó parte de diversos programas que en su momento destacaron dentro de la televisión vespertina en México.

Sin embargo, por distintas estrategias y cambios dentro de la televisora, comenzó a ver disminuida su importancia en el Canal de las Estrellas. Para el año 2006 anunció su salida de la empresa para tomar otros rumbos en su trayectoria.

Su siguiente destino fue Fox Sports México, televisora en donde volvió a considerarse como referente en el área del futbol mexicano. A pesar de que en los primeros años pasó medianamente desapercibido, volvió a colocarse en el foco de los medios y de la afición de la Liga Mx gracias al ascenso del conjunto de León a la primera división.

Las narraciones de Orvañanos en los partidos de La Fiera comenzaron a generar seguidores para el canal, por lo que sus características frases se convirtieron en tendencia en redes sociales en repetidas ocasiones. Esto sumado al juego demostrado por los Panzas Verdes y su bicampeonato entre el año 2013 y 2014, generaron uno de los mayores auges para la cadena deportiva.





