El recuerdo más doloroso de Lewis Hamilton en la Fórmula 1: “Nadie dijo nada”

Después del debut de Hamilton en la F1 llegaron 56 pilotos y ninguno de ellos fue de color (REUTERS)

Desde su irrupción en la Fórmula 1 en 2007, Lewis Hamilton llamó la atención por haber sido el primer piloto de color que pudo correr en la especialidad. El inglés fue ganando experiencia y creciendo en lo profesional y personal. En ese último punto, mostró su fuerte personalidad que lo llevó involucrarse en temas extradeportivos y luchar en contra de la discriminación y racismo. Es el actual séptuple campeón mundial y batió casi todos los récords en la categoría reina, pero también se convirtió en el piloto más influyente de la Máxima.

Todo comenzó en 2020 con el asesinato del ciudadano estadounidense George Floyd, por parte del policía Derek Chauvin, que lo asfixió al presionar con su rodilla el cuello de Floyd contra el pavimento. El hecho fue antes del reinicio de la actividad de la F1, que en ese momento estuvo con el receso obligado por la pandemia de COVID-19.

A Hamilton lo marcó la muerte de Floyd y trasladó la iniciativa “Black Lives Matter” (la vida de los negros importan), un movimiento internacional y descentralizado que repudia el maltrato y cualquier acto de discriminación contra las personas de color. Logró que todos sus colegas lo acompañaran en la grilla previa a cada carrera, ya sea con el gesto típico de una pierna arrodillada o con el minuto de silencio.

Lewis también encontró eco en su equipo, Mercedes, que desde el año pasado cambió el emblemático plateado por el color negro. Pero el corredor británico de 36 años acaba de revelar cuándo nació en él la lucha contra el racismo y su búsqueda en pos de conseguir que las personas de color tengan más posibilidades en cualquier ámbito, no solo la F1.

Los aficionados que agredieron a Hamilton en la pretemporada de 2008 (Photo by Joanne Burnett/Getty Images)

Todo comenzó en la pretemporada de 2008 en el Autódromo de Montmeló donde algunos aficionados españoles se la tomaron con Hamilton. Cabe recordar que en 2007 el inglés tuvo una dura lucha con el español Fernando Alonso, cuando ambos fueron compañeros en McLaren y en la última fecha perdieron el título a manos de Kimi Räikkönen, que le dio el último campeonato a Ferrari.

En esa oportunidad seis personas aparecieron en una de las tribunas con los rostros pintados de negro y una remera blanca con la mención “familia de Hamilton”. “Recuerdo el dolor que sentí ese día, pero no dije nada al respecto; no tenía a nadie“, confesó en una entrevista con The Wall Street Journal Magazine. “Nadie dijo nada. Vi gente que hoy continúa en la categoría que se quedó callada”, agregó.

En ese momento Hamilton tenía solo 23 años y con el correr de las temporadas fue formando una coraza a su alrededor. Fue creciendo en él un compromiso que exteriorizó doce años más tarde siendo el piloto más laureado de la historia de la F1 junto a Michael Schumacher, ambos con siete coronas.

Luego de lo de Floyd, volvió a recoger el guante para rendir homenaje a Breonna Taylor, la trabajadora médica de color de 26 años, que fue asesinada a tiros por agentes de policía de Louisville, Kentucky. Ganó en Mugello y subió al podio con una remera que pedía la captura de los responsables. Fue en el Gran Premio de la Toscana.

Lewis Hamilton con el mensaje pidiendo la captura de policías que asesinaron a Breonna Taylor (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Lewis no bajó los brazos y siguió con su lucha. Llegó a aparecer camuflado en una manifestación en Londres contra el racismo. Usó anteojos y mascarilla y luego escribió en sus redes sociales: “Fui a Hyde Park por la protesta pacífica y estuve muy orgulloso de ver cerca a tantas personas de todas las razas y orígenes que apoyan este movimiento. Fue realmente conmovedor. Me siento extremadamente positivo de que vendrá el cambio, pero no podemos parar ahora”.

Para profundizar el tema, el británico publicó en julio de este año la “Comisión Hamilton”, un informe intenta remediar la falta de diversidad. Sólo un 1% es de raza negra entre los 40.000 empleados que trabajan en la industria del automovilismo en el Reino Unido. También apuntó una serie de medidas para conseguir que más personas de color tengan la posibilidad de trabajar en este deporte.

Pero en la mencionada entrevista contó cómo nació su necesidad de involucrarse a fondo en el tema. La falta de diversidad en la F1 es un tema que apasiona a Hamilton. “La mayoría de la gente conoce mi viaje a la F1 y mi experiencia como el primer piloto de color en la categoría”, comentó.

Cuando comenzó, Hamilton, junto con su padre Anthony, un ex empleado ferroviario que hizo mucho sacrificio para acompañar a su hijo en sus inicios, creyeron que podían seguir los pasos de Tiger Woods y las hermanas Venus y Serena Williams, y avanzar en la industria del deporte y en el primer nivel mundial detrás del sueño llamado F1.

Hamilton trabaja por la diversidad en la F1 (@lewishamilton)

Hamilton se asoció con la Royal Academy of Engineering, y estableció y financió su propia investigación, la “Comisión Hamilton”, después de ver las fotos del equipo de F1 de final de temporada 2019, donde recordó la falta de diversidad.

“En el automovilismo, a menudo miraba a mi alrededor y me preguntaba, ¿por qué era una de las pocas personas de color? Y no se trata solo de pilotos, sino de oportunidades laborales para mecánicos, ingenieros, marketing y contabilidad”, agregó.

“A medida que tenía más éxito, pensé que estar al frente abriría más puertas al talento negro, pero a finales de 2019, estaba en Abu Dhabi y estaba mirando las fotos del equipo y fue un duro recordatorio. Amplió esas imágenes sobre lo poco que se había avanzado en el deporte para ser más inclusivo”, reflexionó.

“Fue entonces cuando supe que necesitaba hacer más y de donde surgió la idea de la Comisión Hamilton, sin embargo, con la extensa investigación del equipo, nos dimos cuenta de que no es solo la industria del automovilismo la que necesita cambiar”, subrayó.

El informe que financió Hamilton llegó a la conclusión de que solo el 1% de los 40 mil trabajadores del Reino Unido en el automovilismo es de color (@lewishamilton)

“Descubrimos que todavía hay problemas sistémicos que enfrentan los jóvenes negros en todos los niveles del sistema educativo que deben abordarse”, aseguró el actual segundo en el Campeonato Mundial de Pilotos, a 12 puntos del líder, Max Verstappen (287.5 unidades), el piloto de Red Bull.

“Así que hemos desarrollado diez recomendaciones finales para abordar el tema de la diversidad en el automovilismo del Reino Unido. A partir de este informe, espero que podamos lograr un progreso significativo y duradero. Tenemos que asegurarnos de que estos hallazgos no sean ignorados”, puntualizó.

Desde que Hamilton llegó a la F1 luego debutaron 56 pilotos en la categoría y ninguno de ellos es de color. Tampoco asoma uno en las categorías promocionales que acompañan a la Máxima, la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

Hamilton nunca pasa desapercibido y no suele dar entrevistas exclusivas. Mientras el circo de la Máxima pasa sus días en Norteamérica, ya que luego de Austin correrá en México el 7 de noviembre, el inglés sigue con su lucha. Se destaca también abajo del auto y demuestra que en sus prioridades no está solo ganarle el título a Max Verstappen. Lewis deja en claro hay vida detrás de la F1.

