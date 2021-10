Álvaro Morales sentenció al América: “Si no ganan el doblete será fracaso”

(Video: Cortesía ESPN)

Las Águilas del América se encuentran con la posibilidad de conseguir un doblete en cuanto a títulos: la Liga MX y el torneo de Campeones de la Concacaf. Para Álvaro Morales, comentarista deportivo de ESPN, si los de Coapa no consiguen el doblete sería un fracaso, pues la afición americanista es una de las más exigentes.

El duelo será el primer trofeo en disputa del año para el cuadro dirigido por Santiago Solari. La prueba representará una referencia de cara a la fase final del torneo de la Liga MX. El campeonato del Grita México Apertura 2021 está por definir a los equipos que estén en la Fiesta Grande y de esa manera al nuevo campeón.

Los Azulcremas jugarán la final de la Concachampions contra los Rayados de Monterrey el jueves. El encuentro se realizará en el Estadio BBVA en el estado de Nuevo León y casa del conjunto regio. Se podrá sintonizar el cotejo a través de la señal de Fox Sports.

Dicho partido será a las 21:00 horas.

Alvaro Morales dijo que si América no gana el doblete será un fracaso (Foto: Instagram/@alvaritomorales/Twitter@ClubAmerica)

El comunicador dijo: “El sagrado americanismo no está optando por uno u otro título. Para el sagrado americanismo tienes que conquistar ambos torneos”, dijo a través del editorial del programa Fútbol Picante. Asimismo, el choque del jueves será a un solo partido, por lo que todo se definirá en al menos 90 minutos.

El Brujo Morales es polémico en sus declaraciones y abiertamente ha declarado que su afición por el América es nueva. Antes optaba por apoyar a la Máquina del Cruz Azul.

Aunado a ello, Morales comentó que el equipo del Nido debe ir por el doblete: “Si no consiguen el doblete será un fracaso. Tendrán nueve blanqueadas en el torneo pero si no consiguen el doblete será fracaso; podrán tener grandes jugadores y un lindo discurso pero si no consiguen el doblete será un fracaso”, agregó el cronista.

América viajó a Monterrey entre una despedida espectacular por parte de su afición (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

El América, en el torneo local, marcha como líder del campeonato regular. Son 34 puntos los que ha conseguido hasta el momento luego de 15 partidos jugados. Ya está calificado a la liguilla, pero de nada servirá su primer puesto si no levanta la copa número 14 de su historia. En la cima de la general se encuentra en solitario, pues los Rojinegros del Atlas son segundos con 26 unidades.

En Concachampions son el club más ganador en la historia, ya que siete veces son las que el equipo americanista ha dado la vuelta en el torneo internacional de la zona. Las últimas dos ocasiones fueron en 2015 cuando Gustavo Matosas estaba al mando y 2016, con Ignacio Ambriz al frente.

Este año, las Águilas están de manteles largos, pues cumplieron 105 años desde su creación en 1916. Los reflectores del medio deportivo se mantienen sobre los liderados por Solari.

Santiago Solari buscará ganar su primer torneo con el América (Foto: Carlos Ramírez/ EFE)

El técnico sudamericano tiene números positivos al dirigir al América: desde enero a la fecha ha realizado 72 unidades en la Liga MX. En el Guardianes 2021 hizo 38 puntos aunque no le alcanzó para conseguir el campeonato.

En contraparte, La Pandilla de Monterrey no atraviesa su mejor momento en el torneo. Suma cuatro derrotas consecutivas: Bravos de Juárez, León, Querétaro y Necaxa han sido los verdugos del equipo que dirige Javier Aguirre. Por lo que buscarán revertir la situación y de esa manera cambiar el escenario negativo que atraviesan los regiomontanos.

El plantel azulcrema ya ha hecho el viaje al estado del norte para el partido decisivo.

