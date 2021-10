David Faitelson arremetió contra Chivas y Pumas por engañar a sus aficionados

Chivas y Pumas son dos de los considerados equipos grandes de México que continúan en la pelea por un boleto hacia la parte final del Torneo Apertura Grita México 2021. En el presente, El Rebaño Sagrado se mantiene en puestos de repechaje, pero los felinos se encuentran fuera de este sector. David Faitelson, comentarista de ESPN Deportes, criticó el desempeño de ambos equipos en el vigente certamen.

El panelista de Cronómetro cuestionó, a través de la red social Twitter, la actuación de los clubes en el segundo semestre del año. Recalcó que no juegan con la ilusión de sus aficiones, sino sólo con la suya; de modo que, desde su óptica, no representan dos de las 18 cartas más fuertes en el máximo circuito para conquistar el título liguero.

“Chivas y Pumas pretenden ‘engañar’ a sus aficionados, pero lo único que hacen es ‘engañarse’ a sí mismos: No están, hoy, para nada, mucho menos para competir, como lo manda su historia, por el título de la Liga MX…”, se lee en su mensaje.

Durante el programa de “Futbol Picante”, correspondiente al lunes 25 de octubre, se mostró de acuerdo con la opinión del analista Roberto Gómez Junco respecto a que el problema del Club Deportivo Guadalajara reside en que la falta de compromiso de los futbolistas. En adición a que existen, por lo menos, seis escuadras mejores en la justa a comparación de la que dirige Marcelo Michel Leaño.

“Yo recuerdo un momento de la estadía de (Victor Manuel) Vucetich donde Ricardo Peláez defendió abierta, directa y tajantemente al plantel. Dijo: ‘Tenemos un gran plantel pero no tenemos un equipo y eso es problema del cuerpo técnico’. Ahora, como lo dice Roberto (Gómez Junco): hemos ido entrenador tras entrenador, más o menos con esta misma base de futbolistas, y no funcionan. Eso quiere decir que lo que se compró, esa gran inversión que hizo Amaury Vergara no funciona en Chivas. ¿No hay manera de sacarle una mayor productividad a este grupo de jugadores?”, sentenció.