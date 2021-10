La fulminante frase del entrenador del Real Madrid contra Eden Hazard

Eden Hazard rara vez ha sido titular desde la llegada de Ancelotti (Reuters)

Carlo Ancelotti reconoció esta semana en conferencia de Eden Hazard está en perfectas condiciones para jugar con el Real Madrid, luego de haber atravesado varias lesiones tras s arribo al conjunto español, pero que sin embargo él tiene la posibilidad de contar con otros jugadores.

En un plantel tan nutrido como el del elenco blanco, el técnico italiano declaró: ”El problema que tiene Hazard es que el entrenador prefiere a otros jugadores”. En este sentido, aseguró que esto no debería ser un inconveniente para el ex Chelsea: “Lo importante es que tenga motivación para trabajar y jugar. Lo está haciendo y llegará su momento”.

Para Ancelotti el sistema no es un problema, ya que en el 4-3-3 por el que apuesta, el belga podría jugar por la banda izquierda: ”La posición de Hazard es clara, puede jugar como extremo izquierdo en 4-3-3 o como delantero en 4-4-2 por detrás del punta. Está bien, esta entrenando y listo para jugar”. Sin embargo, otros futbolistas tienen mejores consideraciones.

”Ha llegado más tarde que el resto, ha tenido muchas lesiones y poco a poco está volviendo a su mejor versión. Estoy convencido de que la tendrá esta temporada y de que va a jugar más de lo que juega ahora”, añadió analizando los motivos que impiden brillar a Hazard como hacía en el Chelsea.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante el Clásico disputado este pasado domingo en el Camp Nou (EFE)

Ancelotti recalcó que su jugador “lo tiene todo” para triunfar en su equipo, pero le pidió paciencia: “Él tiene que aguantar, en este momento no está jugando pero es un jugador que tiene todas las características de un futbolista del Real Madrid. Hay momentos que un entrenador prefiere a otro”.

Por otro lado, también se refirió a la situación que vivió Ronald Koeman, insultado por un grupo de seguidores del Barcelona que rodeó su vehículo, en el que viajaba con su esposa, tras la derrota en el duelo contra el Real Madrid. ”La sensación que tuve al verlo es que me sentí molesto. Lo siento por Koeman, que no tiene que pasar eso, no se puede tolerar la mala educación”..

En su análisis de lo ocurrido, Ancelotti señaló que existe una falta de educación intolerable: “Es un problema social y no es solo del fútbol, porque falta el respeto por la persona, no por el entrenador” (...) Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador y cuando le faltas al respeto a la persona, significa que la sociedad tiene un problema”, manifestó.

”La vida del entrenador es bonita, hacemos lo que nos gusta. Hay que aceptar la crítica, lo que molesta es la falta de respeto a la persona, pero eso molesta a todos, no solo a los entrenadores”, subrayó el italiano, quien sentenció: ”Es lo más feo que te puede pasar. Cuando era niño me enseñaron que si quieres ser respetado tienes que respetar. Es una de las primeras cosas que te enseñan”.

