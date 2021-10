Por qué Salma Hayek intentó convencer a Edson Álvarez de dejar el Ajax

Álvarez es pieza clave en el Ajax tanto en liga como en Champions. (Foto: Twitter/@EdsonAlvarez19)

Edson Álvarez se ha convertido en uno de los mexicanos más regulares en el futbol europeo. Su protagonismo con el Ajax ha aumentado de manera notable en los últimos tiempos: es titular indiscutible y pieza clave para Eric ten Hag. Pero hace poco hubo una oferta que bien pudo poner fin a su ciclo en los Países Bajos.

En el verano pasado, se habló en diversos medios del interés del Stade de Rennes por fichar al Machín. El Ajax no quiso aceptar los 17 millones de euros que el club francés ofreció y decidió mantener a Álvarez en el plantel. El Rennes es propiedad de François-Henri Pinault, esposo de la reconocida actriz mexicana Salma Hayek. Precisamente fue ella quien intentó convencer a Edson para que dejara el Ajax y se marchara a la Ligue 1.

“Sí, es cierto. Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué”, contó el futbolista azteca en entrevista para De Telegraaf.

“Al final no tuve dudas. Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar”, confesó Edson sobre la oportunidad que tuvo de partir al futbol francés

A media semana, el mexicano fue titular en la goleada de su club ante el Dortmund de Haaland. (Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters)

A pesar de haber rechazado la propuesta, Álvarez dejó en claro su admiración hacia Hayek. “Es una actriz muy grande y famosa en todo el mundo por sus películas de Hollywood, una estrella. La tengo muy en alto. Es un ejemplo porque luchó como mexicana para llegar a donde está hoy”.

El volante decidió seguir en Países Bajos debido a la proyección que este equipo le puede brindar. Visto el rendimiento del actual ciclo, Álvarez tomó la mejor decisión posible. Su equipo marcha como líder indiscutible de la Erediviese y también encabeza su grupo en la Champions. “Las actuaciones en la Liga de Campeones aseguran un gran respeto Pero creo que el mundo entero quedó gratamente sorprendido por nuestro partido contra el Borussia Dortmund“, resaltó el canterano americanista.

Edson Álvarez llegó al Ajax en 2019 proveniente del América. El mediocampista mexicano ya tenía tiempo en la mira del club holandés, pero por diversos motivos el fichaje no se había concretado. Finalmente, en julio de aquel año, el legendario club nerlandés compró al Machín en 15 millones de euros. En un principio, el seleccionado mexicano cayó con el pie derecho. Pero con el paso de los partidos el panorama se complicó a tal grado de que su continuidad estuvo en el aire.

Con el Tri, Álvarez se ha ganado un sitio a pulso en el once titular. (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Después de una primera temporada caracterizada por los altibajos, Edson se consagró como titular en la 2020-2021. En el Ajax lo consideran tan importante que, además de rechazar ofertas por él, le impidieron ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la intención de contar con sus servicios desde el arranque de la presente campaña. Nadie ha podido arrebatarle una titularidad que trabajó con tesón y sacrificio.

Afianzado en el mediocampo del Ajax, Álvarez también ha trasladado su buen momento a la Selección Mexicana. En los últimos dos años, se ha consolidado como el jugador infaltable en la medular del Tri. Sus acompañantes pueden variar, pero él se mantiene fijo. Aunque no pudo ganar la medalla de bronce, su estatus en el Ajax lo proyecta como uno de los jugadores más prometedores.

A la espera de continuar su gran temporada en Países Bajos, Álvarez podría recalar pronto en algún club de la élite europea en futuros mercados.

