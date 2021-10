Los obstáculos que impiden a Tata Martino conformar la convocatoria del Tri contra Ecuador

Los clubes mexicanos no quieren prestar jugadores para la convocatoria de Gerardo "Tata" Martino, de cara al amistoso ante Ecuador. (Foto: José Méndez/EFE)

La Selección Mexicana de futbol afrontó eliminatorias mundialistas a comienzos de octubre, sin embargo, su actividad no terminó ahí. El calendario marca una cita el próximo miércoles 27, en la ciudad de Charlotte, en el estadio Bank of America, cuando México enfrente a Ecuador en un partido amistoso. Los problemas para Gerardo Martino surgen a raíz de que este partido no está marcado como fecha FIFA y los clubes no tienen obligación de ceder a sus jugadores.

Está situación le ha traído problemas al Tata, pues su convocatoria tendrá nombres distintos a los habituales. De arranque, era imposible contar con algún jugador mexicano que milite en Europa. Era un hecho que, al no verse obligados por el organismo regulador del fútbol, los clubes del viejo continente no prestarían a sus futbolistas. Por este motivo, la lista de jugadores constará absolutamente de representantes de la Liga MX.

Otro inconveniente es que los clubes de la liga tampoco quieren prestar a sus jugadores. De hecho, está confirmado que América y Monterrey no van a ceder a ningún elemento, pues ambas escuadras disputarán la final de la Concacaf Liga de Campeones un día después del partido de México, por lo que el viaje sería imposible. Entre los seleccionados habituales que tienen estas escuadras están: Guillermo Ochoa, Sebastián Córdova, Jorge Sánchez, Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo, Charly Rodríguez y Rogelio Funes Mori.

México viene de tres partidos en el hexágonal de Concacaf, sin embargo, presentará diferentes jugadores para el amistoso ante Ecuador (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Clubes que tendrán partidos importantes el próximo fin de semana tampoco quieren prestar a sus jugadores. Cruz Azul no quiere dejar ir a Luis Romo, Orbelín Pineda y Cata Domínguez. Por su parte, Chivas tampoco quiere ceder a Alexis Vega y a Gilberto Sepúlveda.

Esta situación abrió la posibilidad a que se puedan ver nuevos rostros portando la casaca nacional. Una de las sorpresas de las que se habló los últimos días fue Julián Araujo, lateral derecho de 20 años que decidió jugar para México (pudiendo elegir a Estados Unidos). Sin embargo, parece que el LA Galaxy no tiene intenciones de prestarlo.

Uno de los nombres que suena con más fuerza para hacer su debut en una convocatoria es Haret Ortega, defensor central de 21 años, quien actualmente milita en Toluca. Otro jugador que puede recibir su primer llamado es Jordan Carrillo, joven canterano de 19 años, jugador de Santos, quien ha tenido participación con el primer equipo este torneo. También se barajeó la posibilidad de convocar a Emilio Lara, defensor en las juveniles del América.

Para la delantera del equipo se probarán a nuevos artilleros, pues ni Raúl Jiménez, Funes Mori o Henry Martín estarán disponibles. Por este motivo, la posibilidad de que los jóvenes Santiago Giménez (Cruz Azul) y Eduardo Aguirre (Santos) tomen el timón del ataque azteca es muy alta.

El partido amistoso contra Ecuador se jugará exclusivamente con futbolistas de la Liga MX (Foto: Henry Romero/REUTERS)

A pesar de la enorme cantidad de ausencias, hay futbolistas que ni en estás condiciones son tomados en cuenta, tal es el caso de Javier Chicharito Hernández, quien no ha formado parte de un llamado desde 2019. También está el caso del Titán Salcedo, hombre que no volvió a ser considerado por Martino desde la Copa Oro 2021.

La posible convocatoria que compartió el periodista David Medrano es la siguiente:

Porteros: Jonathan Orozco, Alfredo Talavera, y Rodolfo Cota o Hugo González.

Defensas: José Ramírez, Diego Barbosa, Cata Dominguez, Sepúlveda, Jesús Angulo, Kevin Álvarez y Osvaldo Rodríguez

Mediocampistas: Fernando Beltrán, Joaquín Esquivel, Canelo Angulo, Zendejas, Luis Romo, Erick Sanchez, Antuna, Jordan Carrillo y Jairo Torres

Delanteros: Eduardo Aguirre, Santiago Giménez y Roberto Alvarado

En lo que respecta a la selección sudamericana, los de Quito también harán uso de sus jugadores que militan en la Liga MX, tal es el caso de Angel Mena, Ayton Preciado, Michael Estrada, entre otros.

