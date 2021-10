Elías Hernández explotó contra la sobrecarga de partidos: “No somos máquinas”

Elías Hernández hizo una critica a la sobrecarga de partidos que han tenido los últimos meses (Foto: Twitter/@clubleonfc)

La jornada pasada de la Liga MX dejó claro que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Un ejemplo de esto fue el partido de León contra Pumas, en el que los Panzas Verdes eran amplios favoritos, ya sea por la localía, el estilo de juego o la posición en la tabla. Sin embargo, los universitarios dieron la sorpresa, demostraron que el penúltimo lugar de la tabla le puede competir a cualquier equipo y terminaron por imponerse dos goles a uno.

Después del encuentro, el extremo de León, Elías Hernández, dijo en entrevista para Marca Claro MVS que la sobrecarga de partidos fue un factor. Y es que el equipo de León ha tenido un calendario muy apretado los últimos meses, ya que entre los partidos de la Liga MX, el torneo de la Leagues Cup y las fechas FIFA, los jugadores apenas han tenido descanso.

“Los jugadores no somos máquinas y los equipos se empiezan a caer físicamente, se ve reflejado en el espectáculo”, recalcó el Patrullero. De hecho, sus palabras hacen sentido, pues la última jornada se destacó por la ausencia en goles. Hubo dos partidos que terminaron en empate a cero (Atlas vs Cruz Azul y Xolos vs Chivas). Mientras que el resto de los cotejos se definieron por un gol de diferencia.

Otra sorpresa de la jornada fue la derrota de Monterrey. Los rayados cayeron en su visita a Querétaro por 1 - 0. Curiosamente, el mismo Javier Aguirre, director del equipo del norte, señaló su preocupación en relación a la sobrecarga de partidos hace unas semanas.

León cayó 1 - 2 ante Pumas en la jornada 14 de la Liga MX (Foto: Instagram/@pumasmx)

De hecho, el tema de los calendarios y la cantidad de partidos ha estado en boca de muchos. Por ejemplo, el mismo Santiago Solari, director técnico del América, ha dicho en rueda de prensa que el calendario ha sido muy duro para todos, pues no solo son partidos con el club, también hay partidos de selección. El caso de las Águilas es similar al de Monterrey, pues ambos equipos son finalistas en la Concacaf Liga de Campeones, mientras que ambas escuadras también aportan un gran número de jugadores al representativo nacional.

Para continuar, otra de las críticas que hizo Elías Hernández fue al parón que generan las fechas FIFA. “Es complicado mantenerse después de estar parado tanto tiempo, luego se vienen jornadas dobles y se acumula el cansancio”, indicó. Lo cual es una realidad, ya que en este torneo Guard1anes 21, ha habido tres jornadas dobles.

Cuando se ha cuestionado a los técnicos sobre el funcionamiento del equipo y los resultados, estos se han justificado con la ausencia de sus jugadores. Por ejemplo, Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, ha comentado en reiteradas ocasiones que su equipo no es el mismo de antes porque no han podido trabajar en conjunto, ya que entre lesiones y seleccionados, el estratega peruano contó con un equipo completo hasta la jornada 11.

El equipo de Monterrey aporta hasta 9 jugadores a selecciones nacionales, mientras que también compite en la Liga MX y la Concachampions. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

El Patrullero Elías dijo que los equipos se empiezan a caer físicamente e hizo alusión a la situación que vive dentro del vestuario de León, sin embargo, esta situación es compartida por la mayoría de las escuadras. Santiago Solari se ha mostrado preocupado de cara al cierre del torneo, pues sus algunos de sus jugadores llegarán con sobrecarga de partidos. Reynoso promete encontrar la mejor versión de su equipo, pero también le ha dado descanso a sus titulares.

Inclusive el tema de la sobrecarga resuena a nivel internacional, tal que el Sindicato Internacional de Futbolistas (FIFPRO) ya se pronunció al respecto. Resaltaron que la acumulación de partidos supone un riesgo para la salud, el rendimiento y la duración de la carrera de los futbolistas. Ante esta situación, recomendaron que cada jugador tenga al menos 28 días de descanso fuera de temporada y 14 días durante la misma (cosa que no se cumple actualmente).

SEGUIR LEYENDO: