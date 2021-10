Chucky Lozano habló sobre los rumores de su fichaje al Newcastle United

Lozano seria una de las opciones para reforzar el ataque del Newcastle United (Foto: Ciro De Luca/REUTERS)

La reciente compra del equipo de Newcastle United por un grupo de dueños árabes generó gran expectativa entre sus aficionados debido al potencial económico que podría tener el club en los años venideros. Los nombres de posibles refuerzos estelares del futbol europeo que podrían llegar al conjunto ingles no se han hecho esperar, y entre los rumores se ha alzado el caso de un mexicano.

Hirving Lozano es uno de los tantos delanteros reconocidos que se estarían considerando en la cúpula de los nuevos dueños de las Hurracas, quienes cuentan con un respaldo millonario detrás. Sin embargo, el Chucky salió a escena para desmentir cualquier acercamiento con él para un posible fichaje y señaló que desconoce información sobre estos rumores.

“Yo estoy aquí y bueno los rumores siempre vendrán, siempre llegan, siempre se ven, pero la verdad que no, estoy muy tranquilo. Si llegara el momento, llegará, pero ahorita estoy aquí con el Napoli concentrado y lo voy a hacer de la mejor manera”, expresó el extremo de la Selección Mexicana para la periodista Lola Hernández, corresponsal del medio Fox Sports.

El mexicano se encuentra enfocado en su presente con el Napoli de Italia (Foto: Ciro De Luca/REUTERS)

El mercado de fichajes de invierno está a poco más de dos meses de arrancar y los movimientos de muchos futbolísticas alredor del mundo comienzan a circular por diversos medios. Pero la mente de Lozano se encuentra enfocada totalmente en cumplir con el Napoli y llegar a los resultados esperados. “Hay que estar primero aquí. Aquí falta mucho torneo todavía, tenemos que seguir el paso bueno, tratar de lograr los objetivos que se plantearon”, señaló.

Los reportes desde Italia comenzaron a dar más importancia al supuesto interés de Newcastle luego de la problemática vivida en la pasada jornada de la Serie A donde el Chucky fue protagonista de un momento álgido con sus compañeros y el propio entrenador del Napoli en los minutos finales del partido contra el Torino.

El incidente ocurrió después de que el mexicano ingresara al terreno de juego en los primeros instantes del segundo tiempo; sin embargo, las circunstancias del mismo orillaron al técnico Luciano Spalletti a sacarlo de la cancha al minuto 89, tras haber disputado únicamente 30 minutos de partido. El delantero fue sustituido para darle entrada a Juan Jesús.

La sustitución se dio debido a temas tácticos por la situación en que se encontraba el partido, al menos así lo declaró el estratega italiano en una conferencia posterior a lo sucedido. El enfado del atacante azteca provocó que fuera directamente hacia la zona de los vestuarios, sin acompañar s sus compañeros del banco de suplentes.

A pesar de la tensión que causó este momento al interior del vestuario napolitano, el Chucky confesó que la relación entre él y Spalletti se encuentra en buenos términos. “Fue decisión del entrenador, hemos platicado y creo que todo está bien. Yo no tengo ningún problema con mis compañeros, con nadie. Trato de estar tranquilo y apoyar a mis compañeros, no tengo ningún problema con nadie. Es normal que me llamara y estamos muy bien y ojalá sigamos así” declaró el delantero.





Información en desarrollo*